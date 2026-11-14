BMW i3: Σχεδόν 5.900 χλμ. με λιγότερες από τρεις ώρες φόρτισης (vid)

Η i3 50 xDrive διέσχισε οκτώ χώρες, από το Βόρειο Ακρωτήριο στη Νορβηγία μέχρι την Ταρίφα στην Ισπανία, με μέση κατανάλωση 12,5 kWh/100 χλμ., σύμφωνα με την BMW.

Πόση ώρα φόρτισης χρειάζεται ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να διασχίσει την Ευρώπη από τον Βορρά μέχρι τον Νότο; Στην περίπτωση της BMW i3 50 xDrive που συμμετείχε στη δοκιμασία Paneuropeana, η απάντηση ήταν 2 ώρες, 45 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα για μια διαδρομή 5.886,7 χλμ., σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η γερμανική εταιρεία.

Το ταξίδι ξεκίνησε από το Βόρειο Ακρωτήριο στη Νορβηγία και ολοκληρώθηκε στην Ταρίφα της Ισπανίας, περνώντας από οκτώ χώρες. Η μέση κατανάλωση διαμορφώθηκε στις 12,5 kWh/100 χλμ., ενώ το αυτοκίνητο χρησιμοποίησε αποκλειστικά δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης.

Στόχος ο μικρότερος χρόνος φόρτισης

Η Paneuropeana, την οποία καθιέρωσε ο Rafael de Mestre, αξιολογεί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με βάση τον συνολικό χρόνο που χρειάζονται για φόρτιση σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή διαδρομή. Το ζητούμενο δεν είναι η ταχύτερη οδήγηση: οι συμμετέχοντες περνούν από προκαθορισμένα σημεία ελέγχου, κινούμενοι σε αυτοκινητόδρομους, επαρχιακούς δρόμους και πόλεις.

Οι σταθμοί φόρτισης, αντίθετα, επιλέγονται από κάθε ομάδα. Έτσι, πέρα από την κατανάλωση και τις δυνατότητες του αυτοκινήτου, σημαντικό ρόλο παίζουν ο σχεδιασμός της πορείας μεταξύ των σημείων ελέγχου και η αξιοποίηση της διαθέσιμης υποδομής. Ο καιρός, η κυκλοφορία και η επιλογή των στάσεων επηρεάζουν επίσης το αποτέλεσμα.

Για την ομάδα BMW EfficientDynamics, η προσπάθεια ακολούθησε μια προηγούμενη διαδρομή 1.007 χλμ. από το Ντέμπρετσεν μέχρι το Μόναχο, την οποία είχε ολοκληρώσει με μία φόρτιση της μπαταρίας μια BMW iX3 50 xDrive.

Μέση ισχύς φόρτισης 275 kW

Στην Paneuropeana, η i3 50 xDrive κατέγραψε συνολικό χρόνο φόρτισης DC υψηλής ισχύος 2 ωρών, 45 λεπτών και 54 δευτερολέπτων, με μέση ισχύ 275 kW. Πρόκειται για χρόνο φόρτισης και όχι για τη συνολική διάρκεια του ταξιδιού: η BMW αναφέρει καθαρό χρόνο οδήγησης 3 ημερών, 2 ωρών και 41 λεπτών.

Η κατανάλωση των 12,5 kWh/100 χλμ. ήταν χαμηλότερη από το εύρος συνδυασμένης κατανάλωσης WLTP των 13,4–18 kWh/100 χλμ. που παραθέτει η εταιρεία. Το αποτέλεσμα αφορά, πάντως, τη συγκεκριμένη διαδρομή και τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η προσπάθεια, ενώ οι τιμές WLTP προκύπτουν από τυποποιημένη διαδικασία μέτρησης.

Στο τιμόνι βρισκόταν ο ίδιος μηχανικός σε όλη τη διαδρομή. Την προσπάθεια συνόδευαν δύο οχήματα υποστήριξης, μια δεύτερη i3 και μια iX3 50 xDrive. Σύμφωνα με την BMW, και τα τρία αυτοκίνητα είχαν hardware και λογισμικό ίδιων προδιαγραφών με τις εκδόσεις παραγωγής που διατίθενται στους πελάτες.

Ο Mike Reichelt, επικεφαλής της Neue Klasse για τα compact και μεσαία μοντέλα BMW, δήλωσε ότι ο χρόνος φόρτισης βελτίωσε κατά περισσότερες από επτά ώρες το προηγούμενο ρεκόρ της δοκιμασίας, το οποίο είχε σημειωθεί το 2017.

Μπαταρία 108,7 kWh και αρχιτεκτονική 800 volt

Η νέα i3 αποτελεί την αμιγώς ηλεκτρική πρόταση της BMW Σειράς 3 που βασίζεται στη Neue Klasse. Χρησιμοποιεί την έκτη γενιά της τεχνολογίας eDrive, με κυλινδρικές κυψέλες μπαταρίας, ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 volt και δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης.

Στην έκδοση 50 xDrive διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, με συνδυαστική ισχύ 345 kW/469 PS και ροπή 645 Nm. Η επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 4,7 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 200 χλμ./ώρα.

Η μπαταρία έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 108,7 kWh και η ανακοινώσιμη αυτονομία φτάνει έως τα 912 χλμ. WLTP. Οι κυψέλες ενσωματώνονται με τη λογική «cell-to-pack», ενώ η μπαταρία συνδέεται με τη δομή του οχήματος σύμφωνα με την αρχή «pack-to-open-body».

Η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC φτάνει τα 400 kW. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, η BMW αναφέρει ότι δέκα λεπτά σε συμβατό ταχυφορτιστή μπορούν να προσθέσουν ενέργεια αντίστοιχη με έως 423 χλμ. αυτονομίας WLTP.

Το ενδιαφέρον της προσπάθειας βρίσκεται στον συνδυασμό χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής μέσης ισχύος φόρτισης. Η πρώτη περιορίζει την ενέργεια που χρειάζεται το αυτοκίνητο για να καλύψει τη διαδρομή και η δεύτερη μειώνει τον χρόνο αναπλήρωσής της. Στη συγκεκριμένη δοκιμασία, μαζί με τον προσεκτικό σχεδιασμό των στάσεων, ο συνδυασμός αυτός επέτρεψε στην i3 να διασχίσει σχεδόν 5.900 χλμ. με λιγότερες από τρεις ώρες συνδεδεμένη σε φορτιστές.