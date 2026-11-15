Το 2026 δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη για τη McLaren Racing στο κομμάτι των αναβαθμίσεων, με νέα εξαρτήματα να ταξιδεύουν στο επόμενο Grand Prix.

Η McLaren δεν έχει εγκαταλείψει την εξέλιξη του φετινού της μονοθεσίου, παρά το γεγονός ότι το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών έχει ήδη κριθεί υπέρ της Mercedes. Στο επερχόμενο Grand Prix Λας Βέγκας η βρετανική ομάδα θα παρουσιάσει ακόμη ένα αεροδυναμικό πακέτο, το οποίο δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της στους τελευταίους αγώνες του 2026, αλλά συνδέεται άμεσα και με την εξέλιξη του μονοθεσίου της επόμενης χρονιάς.

Η επιστροφή στις νίκες με τον Λάντο Νόρις στο Grand Prix Βραζιλίας έδωσε στη McLaren την επιβεβαίωση ότι οι πρόσφατες αλλαγές στην MCL40 αποδίδουν. Στη Βραζιλία παρουσιάστηκαν νέα εμπρός και πίσω πτέρυγα, καθώς και τροποποιήσεις στο δάπεδο, με την εμπρός πτέρυγα να ενσωματώνει μια νέα αεροδυναμική φιλοσοφία που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και το 2027.

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Οι αναβαθμίσεις που συνδέουν το 2026 με το 2027

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, εξήγησε ότι η ομάδα είχε ανακτήσει μέρος της ανταγωνιστικότητάς της μετά τις αναβαθμίσεις που παρουσιάστηκαν στην Ουγγαρία. Ωστόσο, η πρόοδος των αντιπάλων της και ορισμένες απογοητευτικές εμφανίσεις στις κατατακτήριες την απομάκρυναν ξανά από τις πρώτες θέσεις.

«Μετά τις αναβαθμίσεις στην Ουγγαρία, ήταν ενθαρρυντικό ότι βρεθήκαμε σε θέση να διεκδικούμε νίκες. Στη Μαδρίτη, μάλιστα, θα έπρεπε πραγματικά να είχαμε κερδίσει. Στη συνέχεια, όμως, άλλες ομάδες έφεραν αναβαθμίσεις και χάσαμε αυτή τη θέση», εξήγησε ο Ιταλός.

Σύμφωνα με τον Στέλα, οι τελευταίες εξελίξεις έχουν επιτρέψει στη McLaren να επιστρέψει στη διεκδίκηση νικών, με το πρόγραμμα εξέλιξης να συνεχίζεται στο Λας Βέγκας: «Αυτές οι αναβαθμίσεις θα συμπληρωθούν από νέα εξαρτήματα στο Λας Βέγκας και μαζί διαμορφώνουν τη βάση για το μονοθέσιο της επόμενης χρονιάς. Είναι ενθαρρυντικό για την πορεία της McLaren ότι φαίνεται πως μπορούμε να μετατρέπουμε την εξέλιξη σε απόδοση στην πίστα».

Γιατί το Λας Βέγκας παραμένει δύσκολη πίστα

Παρά την αισιοδοξία του, ο Στέλλα αναγνωρίζει ότι τα χαρακτηριστικά της αμερικανικής πίστας δεν ευνοούν απαραίτητα την MCL40. Οι μεγάλες ευθείες, ιδιαίτερα το τμήμα σχεδόν δύο χιλιομέτρων στη λεωφόρο Strip, απαιτούν υψηλή τελική ταχύτητα, έναν τομέα στον οποίο η McLaren έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες.

«Έχουμε δει στη Μόντσα και στο Μπακού ότι όταν χρειάζεται πολύ υψηλή τελική ταχύτητα, η McLaren δεν είναι απαραίτητα το καλύτερο μονοθέσιο. Αυτό σχετίζεται και με τις κοντύτερες σχέσεις μετάδοσης, που δεν είναι ιδανικές όταν πρέπει να ξεπεράσεις ένα συγκεκριμένο επίπεδο ταχύτητας», παραδέχθηκε.

Το Λας Βέγκας άλλωστε έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολο για τη βρετανική ομάδα. Το 2023 ο Νόρις εγκατέλειψε έπειτα από ατύχημα, το 2024 η McLaren δεν μπόρεσε να διεκδικήσει το βάθρο, ενώ το 2025 οι δύο οδηγοί της αποκλείστηκαν από τα αποτελέσματα λόγω υπερβολικής φθοράς της σανίδας στο δάπεδο των μονοθεσίων τους.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.