Το μικροσκοπικό KEI-01 θα συναρμολογείται στις ΗΠΑ, με τετρακίνηση και τελική ταχύτητα 40 χλμ./ώρα. Αρχικά θα διατίθεται σε επαγγελματικούς στόλους από το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Στην αγορά που έχει συνδέσει τα pick-up με τις μεγάλες διαστάσεις και τους ισχυρούς κινητήρες, η Toyota ετοιμάζεται να προτείνει κάτι εντελώς διαφορετικό: ένα μικροσκοπικό φορτηγάκι με κινητήρα 660 κ.εκ., μήκος περίπου 3,35 μέτρων και μέγιστη ταχύτητα 40 χλμ./ώρα.

Η ιαπωνική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το KEI-01 στις ΗΠΑ από το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ξεκινώντας με περιορισμένη διάθεση σε επαγγελματικούς στόλους και όχι με πωλήσεις στο ευρύ κοινό. Το μοντέλο θα συναρμολογείται στο εργοστάσιό της στην Ιντιάνα, στο πλαίσιο επένδυσης 34 εκατ. δολαρίων που θα δημιουργήσει 50 θέσεις εργασίας.

Μικρό σε διαστάσεις, με συγκεκριμένη αποστολή

Το KEI-01 διαθέτει τρικύλινδρο κινητήρα 660 κ.εκ. και τετρακίνηση. Είναι δεξιοτίμονο, έχει μήκος λίγο μεγαλύτερο από 3,35 μέτρα και πλάτος μικρότερο από 1,52 μέτρα, διαστάσεις που το τοποθετούν στον αντίποδα των μεγάλων αμερικανικών pick-up.

Η σημαντικότερη διαφορά, ωστόσο, αφορά τη χρήση του. Σύμφωνα με την Toyota, το όχημα έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις ομοσπονδιακές απαιτήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για οχήματα χαμηλής ταχύτητας. Με τελική 40 χλμ./ώρα, δεν προορίζεται να αποτελέσει εναλλακτική λύση για μετακινήσεις στον αυτοκινητόδρομο.

Η εταιρεία αναφέρει ως πιθανούς χρήστες μικρές επιχειρήσεις, στόλους διανομών, αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά και δήμους, πανεπιστήμια και εταιρικές εγκαταστάσεις. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα εργαλείο μεταφοράς με συγκεκριμένες δυνατότητες και περιορισμούς, όχι για ένα συμβατικό pick-up σε μικρότερη κλίμακα.

Από την ιαπωνική καθημερινότητα στην αμερικανική παραγωγή

Τα μικρά οχήματα της κατηγορίας kei αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ιαπωνικής αγοράς. Σύμφωνα με το Reuters, αντιστοιχούσαν περίπου στο ένα τρίτο των 3,7 εκατ. καινούργιων αυτοκινήτων που πωλήθηκαν στην Ιαπωνία την περασμένη χρονιά.

Η κίνηση της Toyota ακολουθεί την ενθάρρυνση του Ντόναλντ Τραμπ για τη διάθεση τέτοιων οχημάτων στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει, πάντως, συνδέσει την παρουσία τους στην αγορά με την εγχώρια συναρμολόγησή τους, κατεύθυνση την οποία ακολουθεί το πρόγραμμα της Ιντιάνα.

Πρώτα οι στόλοι, αργότερα ενδεχομένως οι ιδιώτες

Η αρχική διάθεση θα περιοριστεί σε πελάτες επαγγελματικών στόλων. Η Toyota αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένων πωλήσεων σε ιδιώτες σε μεταγενέστερο στάδιο, χωρίς να ανακοινώνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Δεν έχει γνωστοποιηθεί ούτε η τιμή του KEI-01. Επομένως, μένει να φανεί πώς θα τοποθετηθεί εμπορικά και ποια θα είναι η ανταπόκριση των πρώτων πελατών του.

Το ενδιαφέρον της πρότασης βρίσκεται ακριβώς στη διαφορετική προσέγγιση: αντί για ένα ακόμη μεγαλύτερο και ισχυρότερο pick-up, η Toyota δοκιμάζει στην αμερικανική αγορά ένα μικρό όχημα, σχεδιασμένο για περιορισμένες ταχύτητες και συγκεκριμένες καθημερινές εργασίες.