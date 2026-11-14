Nissan Qashqai: 20 χρόνια και 4,1 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη

Από την παρουσίαση στο Παρίσι το 2006 έως τη σημερινή τεχνολογία e-POWER, το Qashqai διανύει μια πορεία τριών γενεών που συνέβαλε στην καθιέρωση των οικογενειακών crossover.

Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από την παρουσίαση του Nissan Qashqai στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού το 2006. Με περισσότερες από 4,1 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Nissan, το μοντέλο έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες εμπορικές επιτυχίες της μάρκας και σε σημείο αναφοράς για τα οικογενειακά crossover.

Στις τρεις γενιές του, το Qashqai διατήρησε τη βασική ιδέα που το καθιέρωσε: τον συνδυασμό της υπερυψωμένης θέσης οδήγησης και της εμφάνισης ενός SUV με τις διαστάσεις και την πρακτικότητα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου.

Η απόφαση που άλλαξε την πορεία του Almera

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Nissan αναζητούσε τον τρόπο να ενισχύσει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξέλιξη ενός συμβατικού διαδόχου του Almera είχε ήδη προχωρήσει σημαντικά, όταν η ευρωπαϊκή ομάδα επέλεξε να αλλάξει κατεύθυνση.

Η νέα πρόταση θα συνδύαζε χαρακτηριστικά από διαφορετικές κατηγορίες. Στόχος ήταν ένα αυτοκίνητο με συμπαγείς διαστάσεις, πρακτικό εσωτερικό και οικονομία χρήσης, αλλά και με την υψηλότερη θέση οδήγησης και τη στιβαρή εικόνα που προσέλκυαν τους αγοραστές στα SUV.

Το Qashqai παρουσιάστηκε το φθινόπωρο του 2006 στο Παρίσι και η ανταπόκριση που ακολούθησε ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες. Οι ευρωπαϊκές πωλήσεις έφτασαν τις 100.000 μονάδες μέσα στους πρώτους εννέα μήνες εμπορικής παρουσίας, οδηγώντας το εργοστάσιο του Sunderland στην προσθήκη βαρδιών για την κάλυψη της ζήτησης.

Τον Ιανουάριο του 2011, οι παγκόσμιες πωλήσεις ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα, με περισσότερα από 750.000 να έχουν διατεθεί στην Ευρώπη. Η επιτυχία του συνέβαλε στην ευρύτερη καθιέρωση των crossover ως βασικής επιλογής για τους αγοραστές οικογενειακών αυτοκινήτων.

Τρεις γενιές με ευρωπαϊκό προσανατολισμό

Η σχεδίαση, η εξέλιξη και η παραγωγή για την ευρωπαϊκή παρουσία του Qashqai συνδέονται με τις βρετανικές εγκαταστάσεις της Nissan: το κέντρο σχεδίασης στο Λονδίνο, το τεχνικό κέντρο στο Cranfield και το εργοστάσιο στο Sunderland.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το μοντέλο έχει παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες και έχει συγκεντρώσει πάνω από 110 διεθνή βραβεία, μεταξύ των οποίων περισσότερους από 20 τίτλους «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» σε επιμέρους αγορές και διοργανώσεις.

Η εξέλιξή του μέσα στις τρεις γενιές περιλαμβάνει νέα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης, περισσότερες ψηφιακές λειτουργίες και εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης. Στη σημερινή γκάμα, ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνει η υβριδική τεχνολογία e-POWER.

Το επόμενο κεφάλαιο με το e-POWER

Στο Qashqai e-POWER, οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από ηλεκτροκινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς μηχανική σύνδεση με τους κινητήριους τροχούς, ενώ το σύστημα δεν απαιτεί εξωτερική φόρτιση.

Αυτή η αρχιτεκτονική προσφέρει άμεση απόκριση και ομαλή επιτάχυνση, διατηρώντας τον ανεφοδιασμό με βενζίνη. Από το φθινόπωρο του 2022, σχεδόν 250.000 Qashqai e-POWER έχουν πωληθεί στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Nissan.

Για την τελευταία γενιά του συστήματος, η εταιρεία ανακοινώνει κατανάλωση από 4,3 λίτρα/100 χλμ., αυτονομία έως 1.500 χλμ. με ένα πλήρες ρεζερβουάρ και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 7,6 δευτερόλεπτα.

Ο Massimiliano Messina, επικεφαλής της Nissan για την περιοχή AMIEO, συνέδεσε την επέτειο με τη συνεχιζόμενη εξέλιξη του μοντέλου, υπογραμμίζοντας την έμφαση σε συστήματα κίνησης με χαμηλότερη κατανάλωση και σε περισσότερες επιλογές για τους οδηγούς.

Δύο δεκαετίες μετά την πρώτη του παρουσίαση, το Qashqai βρίσκεται σε μια κατηγορία με πολύ περισσότερους ανταγωνιστές. Η διαδρομή του αποτυπώνει παράλληλα τη μετατόπιση της ευρωπαϊκής αγοράς προς τα SUV και τα crossover, στην οποία το ίδιο είχε καθοριστική συμβολή.