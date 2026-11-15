Phelon & Moore Capetown 5X/5 Rally: Δύο προτάσεις με χαρακτήρα Adventure

Κατάλληλα για διπλώματα Α2, είναι σύγχρονα μοντέλα εξοπλισμένα κατάλληλα για να αντιμετωπίσετε κάθε πρόκληση, από εξορμήσεις στο χώμα μέχρι μακρινά ταξίδια.

Δύο μοτοσικλέτες Adventure πιο συμπαγείς από τα Capetown 7S/7X, η μία σχεδιασμένη για εξορμήσεις εκτός δρόμου και η άλλη για καθημερινή χρήση και ταξίδια. Εντάσσονται στη σειρά Capetown ως πιο προσιτές εναλλακτικές λύσεις και είναι σχεδιασμένες ώστε να βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον ακόμα και όταν τελειώνει η άσφαλτος. Αν και οι δύο μοτοσικλέτες μοιράζονται μια κοινή φιλοσοφία που εστιάζει στην ευελιξία, την ασφάλεια και την αυτοπεποίθηση του αναβάτη, είναι προσαρμοσμένες για διαφορετικούς σκοπούς.

Το 5X απευθύνεται σε όσους αναζητούν έναν σύντροφο για τις καθημερινές μετακινήσεις, τα ταξίδια και την εξερεύνηση πέρα από τα όρια της πόλης. Διαθέτει τροχούς 19 ιντσών εμπρός και 17 πίσω, διαδρομή αναρτήσεων συγκρίσιμη με εκείνη του Capetown 7, χαμηλά τοποθετημένο μπροστινό φτερό και σχάρα αποσκευών, χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδανικό για μακρινές διαδρομές, ειδικά όταν συνδυάζεται με τον κατάλληλο εξοπλισμό αποσκευών. Από την άλλη πλευρά, το 5 Rally δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις εκτός δρόμου δυνατότητες, καθώς είναι εξοπλισμένο με τροχό 21 ιντσών εμπρός και 18 πίσω, διαθέτει αναρτήσεις με περίπου 50 mm μεγαλύτερη διαδρομή σε σχέση με το 5X, καθώς και ψηλά τοποθετημένο μπροστινό φτερό. Και στα δύο μοντέλα οι ζάντες είναι ακτινωτές.

Στον τομέα της εργονομίας, η εταιρεία δίνει έμφαση σε μια φυσική και διαισθητική θέση οδήγησης. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη λεπτή σέλα (ρυθμιζόμενη σε δύο ύψη), το φαρδύ τιμόνι και τα ειδικά διαμορφωμένα πλαϊνά τμήματα του ρεζερβουάρ, τα οποία επιτρέπουν στον αναβάτη να «αισθάνεται» καλύτερα τη μοτοσικλέτα και να την ελέγχει πιο αποτελεσματικά όταν το έδαφος γίνεται απαιτητικό. Ο εξοπλισμός, κοινός και για τις δύο εκδόσεις, περιλαμβάνει ρυθμιζόμενη ζελατίνα, ρυθμιζόμενες αναρτήσεις, έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών με δυνατότητες διασύνδεσης, πλήρη φωτισμό LED, τροχούς με ακτίνες (τύπου tubeless), θερμαινόμενα γκριπ και ποδιά κινητήρα από αλουμίνιο.

Μοιράζονται μια κοινή τεχνική βάση, με αφετηρία έναν εν σειρά δικύλινδρο, υγρόψυκτο κινητήρα 449,5 cc με στρόφαλο 270°, ικανό να αποδώσει 46,5 Hp στις 10.000 rpm και ροπή 39,1 Nm στις 6.500. Διαθέτει συμπλέκτη ολίσθησης (slipper clutch) και συνδυάζεται με ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 17 λίτρων. Για αμφότερα τα μοντέλα, ο κατασκευαστής δηλώνει τελική ταχύτητα 150 χλμ./ώρα. Το Capetown 5X διαθέτει αναρτήσεις με διαδρομή 180 mm εμπρός και 190 πίσω, η ρυθμιζόμενη σέλα βρίσκεται σε ύψος 810 ή 840 mm από το έδαφος, ενώ το βάρος της μοτοσικλέτας (στεγνό) ανέρχεται στα 192 kg. Το 5 Rally, καθώς εστιάζει ξεκάθαρα στην εκτός δρόμου οδήγηση, διαθέτει αναρτήσεις με διαδρομή 220 mm εμπρός και 230 πίσω, ύψος σέλας 850 ή 880 mm και βάρος 197 kg. Και τα δύο μοντέλα φέρουν ανεστραμμένο πιρούνι 43 mm με ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου και απόσβεση, πίσω αμορτισέρ (monoshock) με εξωτερικό ρυθμιστή προφόρτισης, μονό δισκόφρενο εμπρός διαμέτρου 320 mm με ακτινικά τοποθετημένη δαγκάνα 4 εμβόλων, σύστημα ABS δύο καναλιών και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (traction control). Τον εξοπλισμό συμπληρώνουν μια έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών με δυνατότητες διασύνδεσης, φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, αισθητήρες πίεσης ελαστικών και θερμαινόμενα γκριπ.

Τα χαρακτηριστικά των δύο μοντέλων δείχνουν ικανά να τους προσφέρουν μια καλή εμπορική επιτυχία. Η τελική τιμή αγοράς σίγουρα θα παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό.