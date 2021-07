Η Peugeot επιστρέφει στο Λε Μαν με το 9X8 Hypercar (pics & vid)

H Peugeot αποκάλυψε το νέο της Hypercar 9X8, με το οποίο θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) το 2022.

Οι πρώτες φωτογραφίες του νέου Le Mans Hypercar 9X8 της Peugeot είδαν το φως της δημοσιότητας και σηματοδοτεί την επιστροφή της μάρκας στους αγώνες αντοχής. Το νέο 9X8 θα πραγματοποιήσει το αγωνιστικό του ντεμπούτο το 2022, με μεγάλο στόχο να αποτελεί η νίκη στις 24 Ώρες του Λε Μαν.

Το Peugeot 9X8 διαθέτει εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση, με την αεροδυναμική φιλοσοφία να συνάδει με το Neo-Performance όραμα του τμήματος Peugeot Sport. Το αγωνιστικό θέλει να συνεχίσει την πετυχημένη πορεία της μάρκας στους αγώνες αντοχής.

To 9X8 έχει σχεδιαστεί γύρω από τους κανονισμούς της κατηγορίας Le Mans Hypercar. Όπως είναι εμφανές, δεν υπάρχει πίσω αεροτομή, με την Peugeot να δηλώνει πως το Hypercar της παράγει τη μέγιστη δυνατή αεροδυναμική απόδοση. Οι πίσω προβολείς είναι τοποθετημένοι κάθετα και έχουν το σχήμα νυχιών που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της Peugeot.

To 9X8 Hypercar θα φορά έναν V6 bi-turbo κινητήρα 2.6 λίτρων, ο οποίος θα αποδίδει συνολικά 680 ίππους. Θα συνδυάζει ένα υβριδικό σύστημα το οποίο θα προσθέτει επιπλέον 268 ίππους ή 200kW ενέργειας, με τον ηλεκτροκινητήρα να είναι τοποθετημένος εμπρός και να κινεί τους εμπρός τροχούς.

Η Peugeot έχει ήδη ανακοινώσει το οδηγικό της lineup για το πρότζεκτ Hypercar. Οι οδηγοί του νέου 9X8 Le Mans Hypercar θα είναι οι Κέβιν Μάγκνουσεν, Λοΐκ Ντιβάλ, Μίκελ Γένσεν, Γκουστάβο Μενέζες, Ζαν-Ερίκ Βερνιέ, Πολ ντι Ρέστα, ενώ αναπληρωματικός θα είναι ο Τζέιμς Ρόσιτερ. Στην επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια των αγώνων αντοχής θα παρατάξει δύο αγωνιστικά 9X8 Hypercar.

Το 2022 σηματοδοτεί την επιστροφή της Peugeot στους αγώνες αντοχής. Τελευταία της εμφάνιση στο Λε Μαν ήταν το 2011 με το Peugeot 908 HDi FAP. Η γαλλική εταιρία έχει κατακτήσει τρεις νίκες στο θρυλικό αγώνα τα 1992, 1993 και 2009. Θα πλαισιώσει στο WEC στην κατηγορία Hypercar τις Toyota και Scuderia Cameron Glickenhaus.

Το 2023 αναμένεται να δούμε την είσοδο της Ferrari, της Porsche και της Audi με τα δικά τους Hypercar.

