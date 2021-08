Θα πετύχει η Tesla το στόχο παραγωγής 1.000.000 αυτοκινήτων το 2021;

Ο στόχος που είχε θέσει o Έλον Μασκ, CEO και ιδρυτής της Tesla, για το 2021 τίθεται εν αμφιβόλω, κυρίως για λόγους ανωτέρας βίας.

Στο τέλος του 2020 ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε έναν εξαιρετικά αισιόδοξο στόχο παραγωγής για το 2021. Συγκεκριμένα, 1.000.000 οχήματα, ωστόσο είχε τους λόγους του.

Σε όλη την Ευρώπη η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει εκτοξευθεί, λόγω κυρίως των κινήτρων των κυβερνήσεων, ενώ η τάση στην Κίνα και στις ΗΠΑ είναι αντίστοιχα ανοδική.

Η παραγωγική ικανότητα της εταιρείας αναμενόταν να ενισχυθεί σημαντικά με τη λειτουργία του εργοστασίου Gigafactory Berlin, που προβλεπόταν για τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, ενώ επενδύσεις στα εργοστάσια των ΗΠΑ και της Κίνας θα ανέβαζαν την παραγωγικότητα ακόμα περισσότερο.

Το 2020 έκλεισε για την Tesla με την πώληση – ρεκόρ 499.000 οχημάτων, από 267.200 το 2019. Επίσης, τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο τρίμηνο του 2021, έκλεισαν με παραγωγές και κέρδη ρεκόρ.



Από την άλλη πλευρά, η παγκόσμια έλλειψη ημιαγωγών που αναγκάζει δεκάδες εργοστάσια αντίστοιχων αυτοκινητοβιομηχανιών να μειώνουν την παραγωγή τους στο δεύτερο εξάμηνο του 2021, δεν αφήνει αλώβητη και την παραγωγική ικανότητα της Tesla. Την ίδια στιγμή, το εργοστάσιο Giga Berlin, λόγω της αξιοσημείωτης γραφειοκρατίας της γερμανικής δημόσιας διοίκησης, θα ξεκινήσει να παράγει το νεότερο μοντέλο της Tesla, το SUV Model Y, το νωρίτερο προς το τέλος Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.

Ο Έλον Μασκ έχει κάθε λόγο να είναι αισιόδοξος για την πορεία της Tesla, με τα κέρδη να εξακοντίζονται, αλλά όχι σίγουρος με το στόχο που έχει θέσει. Συνολικά το πρώτο εξάμηνο του 2021 η Tesla κατάφερε να παράξει 386.000 οχήματα, αριθμό ρεκόρ στη σύντομη ιστορία της αλλά όχι ικανό να εξασφαλίσει το στόχο του 1.000.000 στο τέλος του έτους.

Παραδοσιακά, το δεύτερο εξάμηνο η Tesla παράγει και διαθέτει συνολικά αρκετά περισσότερα αυτοκίνητα από το πρώτο, όμως στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει, προς το παρόν, να ελπίζει σε δύο «θαύματα». Πρώτον, ότι θα βρει τους ημιαγωγούς που χρειάζεται όταν όλοι οι άλλοι δεν βρίσκουν και δεύτερον ότι οι προβλέψεις της γερμανικής διοίκησης για την πολυπόθητη παροχή άδειας λειτουργίας του εργοστασίου Giga Berlin θα αποδειχτούν αληθινές.

