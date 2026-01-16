Η PowerCo εγκαινιάζει το gigafactory του Salzgitter, ξεκινώντας την ευρωπαϊκή παραγωγή κυψελών μπαταριών για τον Όμιλο Volkswagen.

Η PowerCo SE έθεσε σε λειτουργία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της, το gigafactory του Salzgitter στη βόρεια Γερμανία, ξεκινώντας την παραγωγή των πρώτων Unified Cells «made in Europe». Πρόκειται για ένα στρατηγικό ορόσημο τόσο για τον Volkswagen Group, όσο και για τη συνολική ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας στην ηλεκτροκίνηση.

Για πρώτη φορά, ο Όμιλος Volkswagen σχεδιάζει, αναπτύσσει και παράγει κυψέλες μπαταριών εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη, μειώνοντας την εξάρτησή του από εξωτερικούς προμηθευτές και ενισχύοντας την τεχνολογική του ανεξαρτησία σε έναν κρίσιμο τομέα. Οι πρώτες κυψέλες θα παραδοθούν άμεσα στις μάρκες του Ομίλου για δοκιμές στον δρόμο, με αρχική εφαρμογή να προγραμματίζεται από το 2026 στα νέα ηλεκτρικά μοντέλα αστικής κατηγορίας, όπως τα ID. Polo, ID. Every1, ID. Cross και Skoda Epiq.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, δήλωσε σχετικά: «Το gigafactory της PowerCo στο Salzgitter στέλνει ένα ισχυρό τεχνολογικό μήνυμα για την Ευρώπη. Είμαστε ο πρώτος ευρωπαϊκός κατασκευαστής αυτοκινήτων που αναπτύσσει και παράγει τις δικές του κυψέλες μπαταριών, ενισχύοντας τη θέση μας στον διεθνή ανταγωνισμό».

Η τεχνολογία Unified Cell στο επίκεντρο της στρατηγικής

Η PowerCo αναμένεται να καλύπτει περίπου το 50% των συνολικών αναγκών του Ομίλου Volkswagen σε κυψέλες μπαταριών, με το υπόλοιπο να προέρχεται από εξωτερικούς συνεργάτες. Η τυποποιημένη αρχιτεκτονική Unified Cell επιτρέπει την παγκόσμια χρήση της από όλες τις μάρκες του Ομίλου, προσφέροντας οικονομίες κλίμακας, ευελιξία και ανταγωνιστικό κόστος.

Η πρώτη Unified Cell που παράγεται στο Salzgitter βασίζεται στη χημεία NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου) και προσφέρει περίπου 10% υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα σε σχέση με προηγούμενες γενιές. Είναι πλήρως συμβατή με το σύστημα cell-to-pack της Volkswagen, συμβάλλοντας σε βελτιωμένη αυτονομία και αποδοτικότητα. Στο επόμενο στάδιο θα ακολουθήσουν εκδόσεις με διαφορετικές χημικές συνθέσεις, όπως LFP και μελλοντικά μπαταρίες στερεάς κατάστασης.

Ο Τόμας Σμαλ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα Τεχνολογίας, σημείωσε: «Με την PowerCo διευρύνουμε συστηματικά την τεχνογνωσία μας στις κυψέλες μπαταριών. Το Unified Cell από το Salzgitter αποτελεί ένα ουσιαστικό τεχνολογικό άλμα για τους πελάτες μας».

Salzgitter: πρότυπο βιωσιμότητας και ψηφιακής παραγωγής

Η παραγωγή στο Salzgitter θα αυξάνεται σταδιακά μέσα στο επόμενο έτος, με αρχική δυναμικότητα έως 20 GWh ετησίως και δυνατότητα επέκτασης έως 40 GWh. Το εργοστάσιο λειτουργεί ως πρότυπο για τα επόμενα gigafactories της PowerCo στη Βαλένθια και στο St. Thomas του Καναδά, με ενεργή ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προσωπικού.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη βιωσιμότητα, καθώς όλες οι παραγωγικές διαδικασίες βασίζονται αποκλειστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακόμη και οι ενεργοβόροι θάλαμοι ξήρανσης λειτουργούν με πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, μειώνοντας τις ετήσιες εκπομπές CO₂ έως και κατά 115.000 τόνους.

Ο CEO της PowerCo, Φρανκ Μπλομ, υπογράμμισε: «Μέσα σε μόλις τρία χρόνια δημιουργήσαμε μια νέα εταιρεία, αναπτύξαμε ανταγωνιστικό προϊόν και ολοκληρώσαμε ένα πλήρες εργοστάσιο κυψελών. Πρόκειται για μια εξαιρετική ομαδική προσπάθεια».

Με το Salzgitter να εξελίσσεται σε κεντρικό κόμβο τεχνολογίας μπαταριών, ο Όμιλος Volkswagen θέτει τις βάσεις για τον έλεγχο μιας από τις πιο κρίσιμες τεχνολογίες της ηλεκτρικής εποχής.