Σαν Σήμερα: Ο Βάτανεν κέρδισε το Ντακάρ και «γεννήθηκε» ένα παράδοξο στατιστικό

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Γεμάτη δράση από τη Formula 1 και το Ράλλυ Ντακάρ είναι η σημερινή μας αναδρομή στην ιστορία των αγώνων ταχύτητας. Θα μάθουμε για ένα αλλόκοτο στατιστικό και το λόγο που σημειώθηκε, ενώ ο Άρι Βάτανεν έγραψε ιστορία. Επιπλέον, ένας θρύλος των αγώνων ταχύτητας έχει σήμερα γενέθλια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 16/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1935, γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους των αγώνων, ο Έι Τζέι Φόιτ. Ο Αμερικανός οδηγός έκανε καριέρα που κράτησε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, συμμετέχοντας σε μεγάλους αγώνες αντοχής, πρωταθλήματα μονοθεσίων και διοργανώσεις με stock αυτοκίνητα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις τέσσερις νίκες του στο Indianapolis 500, τη μια νίκη στο Daytona 500 του NASCAR, τη μία νίκη στις 24 Ώρες Λε Μαν καθώς και μια νίκη στις 12 Ώρες Σίμπρινγκ. Πλέον διευθύνει τη δική του αγωνιστική ομάδα σε πρωταθλήματα των ΗΠΑ όπως το Indycar.

Σαν σήμερα το 1955, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες, υπό συνθήκες αφόρητης ζέστης. Ως εκ τούτου, πολλοί από τους οδηγούς δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν μόνοι τους ολόκληρο τον αγώνα, αφήνοντας τη θέση τους κυρίως σε αναπληρωματικούς. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε ένα αλλόκοτο στατιστικό, καθώς οι Τζουσέπε Φαρίνα και Μορίς Τρινινιάν τερμάτισαν αμφότεροι τόσο στη δεύτερη όσο και στην τρίτη θέση. Οι μοναδικοί οδηγοί που υπέμειναν τον καύσωνα για όλες τις τρεις ώρες του αγώνα χωρίς να δώσουν το αυτοκίνητό τους σε άλλον ήταν ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο που κέρδισε και ο Ρομπέρτο Μιέρες που τερμάτισε 5ος.

Σαν σήμερα το 1988, ξεκίνησε το 56ο Ράλλυ Μόντε Κάρλο, ο πρώτος αγώνας για το WRC εκείνη τη χρονιά. Έπειτα από πέντε ημέρες γεμάτες μάχες στα βουνά, νικητής αναδείχθηκε ο Μπρούνο Σάμπι για τη Lancia.

Σαν σήμερα το 1990, ο θρύλος των αγώνων ράλλυ, Άρι Βάτανεν πήρε την τρίτη του νίκη στο Ράλλυ Παρίσι-Ντακάρ. Ο Φινλανδός έγινε ο πρώτος οδηγός που σημείωσε συνεχόμενες νίκες στον επίπονο Αφρικανικό μαραθώνιο, παίρνοντας τη δεύτερη νίκη του με ένα Peugeot 405 T16. Στην κατηγορία μοτοσικλετών, νικητής αναδείχθηκε ο Ιταλός, Έντι Οριόλι.

Σαν σήμερα το 2009, η McLaren Racing παρουσίασε τη νέα MP4/24. Ο Λιούις Χάμιλτον είχε ως στόχο να διατηρήσει τον τίτλο που κατέκτησε την περασμένη σεζόν, ωστόσο η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. Το μονοθέσιο ήταν απογοητευτικά αργό και στο πρώτο μισό της σεζόν τα αποτελέσματα ήταν πολύ κακά για τη McLaren. Μια σειρά από αναβαθμίσεις ήταν αρκετές να βελτιώσουν την κατάσταση, με τη βρετανική ομάδα να βασίζεται στο ταλέντο του Χάμιλτον για να πάρει καλά αποτελέσματα. Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά ο Χάμιλτον πήρε 2 νίκες σε Ουγγαρία και Σιγκαπούρη, σκοράροντας τους περισσότερους βαθμούς στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Η McLaren τερμάτισε 3η εν τέλει στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, κερδίζοντας τη Ferrari για 1 βαθμό.

Φωτογραφίες: LegendarysF1/Twitter-X