Παραλίγο ατύχημα στον τερματισμό του Λε Μαν (vid)

Οι τελευταίες στιγμές των 24 Ωρών του Λε Μαν ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικές στην LMP2, καθώς είχαμε μάχη για νίκη και λίγο έλειψε να υπάρξει σοβαρό ατύχημα.

Ο τερματισμός στις 24 Ώρες Λε Μαν αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή για τον αγώνα και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Είναι το σημείο όπου ο κόπος των ομάδων ανταμείβεται και η αγωνία δίνει τη θέση της στη χαρά και τους πανηγυρισμούς ενός τεράστιου επιτεύγματος.

Όμως στον αγώνα του 2021 είχαμε έντονο δράμα στον τελευταίο γύρο στην κατηγορία της LMP2. H Team WRT είχε το 1-2 για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, με το #41 αγωνιστικό της να προηγείται στην κατηγορία. Όμως στον πρώτο τομέα της πίστας, ένας αισθητήρας γκαζιού αστόχησε και το αγωνιστικό ακινητοποιήθηκε στην πίστα, δίνοντας την πρωτοπορία στο δεύτερο αγωνιστικό της ομάδας.

Όμως το δράμα δεν είχε τελειώσει εκεί. Το #28 Oreca της Jota Sport πλησίαζε με γοργούς ρυθμούς και στις τελευταίες στροφές είχαμε μάχη για τη νίκη. Λίγα δευτερόλεπτα μπροστά τους, τα δύο Toyota πανηγύριζαν τη νίκη στη γενική κατάταξη του αγώνα όντας σε παράταξη, με τα δύο αγωνιστικά της LMP2 να είναι κολλημένα μεταξύ τους ακριβώς πίσω.

Βγαίνοντας από την τελευταία στροφή, το #31 που οδηγούσε εκείνη τη στιγμή ο Ρόμπιν Φρίνς έκανε ελιγμούς ώστε να αποφύγει ορισμένα αγωνιστικά που ήταν μπροστά και για λιγότερο από μισό μέτρο απέφυγε τον άνθρωπο που κυμάτιζε τη καρό σημαία. Εν τέλει, έδωσε τη νίκη στην ομάδα του για 0,7 δευτ. από το #28 της Jota Sport και μαζί με τους Φρέντ Χάμπσμπουργκ και Σάρλ Μαλέσι πανηγύρισαν έξαλλα το δραματικό αυτό φινάλε.

Δείτε το δραματικό τερματισμό στις 24 Ώρες του Λε Μαν για το 2021.

The No.7 @TGR_WEC GR010 Hybrid Hypercar takes comfortable victory in 89th running of @24hoursoflemans. @pechito37, @kamui_kobayashi and @Mikeconway26 seal victory to finally take win after several years of frustration at #LeMans24 and become first ever Hypercar race at Le Mans. pic.twitter.com/jEqC4tR01L