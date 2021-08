24 Ώρες Λε Μαν: Η Toyota νίκησε το θρυλικό αγώνα και έγραψε ιστορία (pics & vid)

Η Toyota είναι η μεγάλη νικήτρια στις 24 Ώρες του Λε Μαν γράφοντας νέα σελίδα στην ιστορία του θρυλικού αγώνα, με τη Ferrari να κατακτά τη νίκη στην GTE κατηγορία σε ένα τρελό φινάλε.

Ο 89ος αγώνας 24 Ωρών του Λε Μαν ολοκληρώθηκε με την Toyota να κάνει το 1-2 με μια επιβλητική εμφάνιση και παράλληλα έγραψε ιστορία. Η ιαπωνική φίρμα έγινε η πρώτη που κατέκτησε νίκη με αγωνιστικό τύπου Hypercar, ολοκληρώνοντας ένα άκρως πετυχημένο ντεμπούτο του GR010 Hybrid. Παράλληλα η Toyota κατέκτησε την 4η συνεχόμενη νίκη της στον αγώνα και μπαίνει σε ένα ειδικό κλαμπ κατασκευαστών που έχουν καταφέρει κάτι ανάλογο. Συνολικά οι: Audi, Porsche, Ferrari, Alfa Romeo και Bentley έχουν καταφέρει κάτι ανάλογο στο παρελθόν και η Toyota στέκεται επάξια δίπλα τους.

Ο Καμούι Κομπαγιάσι πέρασε τη γραμμή τερματισμού από την 1η θέση και μαζί με τους Μάικ Κόνγουεϊ και Χοσέ Μαρία Λόπεζ στο #7 Toyota κατέκτησαν την πολυπόθητη νίκη στις 24 Ώρες του Λε Μαν συμπληρώνοντας συνολικά 371 γύρους. Στην 2η θέση του αγώνα και της κατηγορίας Hypercar βρέθηκε το #8 Toyota των Καζούκι Νακατζίμα, Σεμπαστιέν Μπουέμι και Μπρέντον Χάρτλεϊ, οι οποίοι είχαν τη λιγότερη τύχη και τα περισσότερα προβλήματα.

Όμως κατάφεραν να πάρουν ένα μεγάλο και ιστορικό αποτέλεσμα για τον κατασκευαστή με τα δύο GR010 Hybrid να τερματίζουν σε παράταξη. Στην 3η θέση του αγώνα ολοκλήρωσε η Alpine με το #36 LMP1 αγωνιστικό της, ολοκληρώνοντας 4 γύρους πίσω από τα Toyota. Οι Νικολά Λαπιέρ, Αντρέ Νεγκράο και Ματιέ Βαξιβιέ είχαν τις εξόδους και τα προβλήματά τους, όμως έδειξαν χαρακτήρα και ανέβασαν στο βάθρο τη γαλλική σημαία.

Η Glickenhaus Racing έγραψε με τη σειρά της τη δική της ιστορία με ένα αναπάντεχο για όλους αποτέλεσμα. Τα αγωνιστικά της, #708 και #709 ολοκλήρωσαν τον αγώνα δίχως προβλήματα αξιοπιστίας στις θέσεις 4 και 5 γενικής κατάταξης, διαψεύδοντας τους πάντες για τη δυναμική της. Τις τελευταίες ώρες η αμερικανική ομάδα πάλεψε για το βάθρο, όμως έχασε χρόνο την 20η ώρα και δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει.

These three will forever be in Le Mans history as the first Hypercar winners. @pechito37 @Mikeconway26 @kamui_kobayashi #WEC #LeMans24 @TGR_WEC pic.twitter.com/a3KIXMweEJ

O αγώνας στην LMP2 κρίθηκε κυριολεκτικά στον τελευταίο γύρο, επιβεβαιώνοντας το γνωμικό πως «δεν κερδίζεις το Λε Μαν, το Λε Μαν σε αφήνει να κερδίσεις». Η WRT ήταν καθ’οδόν για ένα εκπληκτικό 1-2, όταν το #41 Oreca 07 που προηγούνταν με διαφορά 1 λεπτού στον αγώνα, έμεινε στη μέση της πίστας στον πρώτο τομέα και δεν πήρε κατάταξη, έπειτα από μια υπερπροσπάθεια.

Πίσω το #31 αγωνιστικό των Ρόμπιν Φρίνς, Φρεντ Χάμπσμπουργκ και Σάρλ Μαλέσι πέρασε στην πρωτοπορία στον τελευταίο γύρο, αλλά είχε πίσω του το #28 της Jota Sport. Τα δύο αγωνιστικά πάλευαν για τη νίκη με απρόσμενο τρόπο, ενώ μπροστά τους ήταν τα δύο Toyota που τερμάτιζαν σε παράταξη. Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, το αγωνιστικό της WRT κατάφερε να μείνει μπροστά κατά 0,7 δευτ. μετά από 24 ώρες αγώνα και πήρε μια ανέλπιστη και άκρως δραματική νίκη.

The No.7 @TGR_WEC GR010 Hybrid Hypercar takes comfortable victory in 89th running of @24hoursoflemans. @pechito37, @kamui_kobayashi and @Mikeconway26 seal victory to finally take win after several years of frustration at #LeMans24 and become first ever Hypercar race at Le Mans. pic.twitter.com/jEqC4tR01L