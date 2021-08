O Αλόνσο οδήγησε μονοθέσιο F1 στο Λε Μαν (vid)

Για πρώτη φορά στην ιστορία, ένα μονοθέσιο της Formula 1 ολοκλήρωσε γύρο στη θρυλική πίστα του Λε Μαν.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη των 24 Ωρών του Λε Μαν, η Alpine πραγματοποίησε παρέλαση με ορισμένα ιστορικά αγωνιστικά της, αλλά και με μονοθέσιο Formula 1. Παρόντες ήταν οι οδηγοί της, Φερνάντο Αλόνσο και Εστεμπάν Οκόν.

Ο Ισπανός 2 φορές πρωταθλητής στη Formula 1 και μία φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC), οδήγησε μονοθέσιο της Alpine στο θρυλικό «Σιρκουί του Σάρτ». Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ένα μονοθέσιο της Formula 1 πραγματοποιεί γύρο επίδειξης στη θρυλική πίστα. Ο Αλόνσο έχει κατακτήσει δύο φορές νίκη στο Λε Μαν το 2018 και το 2019 με τη Toyota.

History made by Alpine today at Le Mans, for the first time an @F1 car is hitting the legendary French circuit with #WEC World Champion at the wheel, @alo_oficial.#LeMans24 @AlpineF1Team @SignatechAlpine pic.twitter.com/AufTNkRmGp — WEC (@FIAWEC) August 21, 2021

Όμως ο Αλόνσο δεν ήταν μόνος του στην πίστα. Ο teammate του στην ομάδα της Formula 1, Εστεμπάν Οκόν, οδήγησε το GT4 αγωνιστικό Alpne A110. O Πιέρ Θιριέ, οδήγησε το LMP2 αγωνιστικό της Alpine, στο οποίο κατέκτησε νίκη στις 24 Ώρες του Λε Μαν το 2018 και το 2019. Ο CEO της Alpine, Λοράν Ρόσι ήταν επίσης εκεί και οδήγησε την έκδοση δρόμου του A110S, ενώ ο πρώην οδηγός ράλι, Μάνου Ζιζού, ολοκλήρωσε την παρέλαση με το A110 Rally.

H Alpine θα διεκδικήσει τη νίκη στις 24 Ώρες του Λε Μαν, καθώς συμμετέχει στην κατηγορία Hypercar με το #36 Α480 αγωνιστικό. Στη διαδικασία της Hyperpole, o Νικολά Λαπιέρ κατέκτησε την 3η θέση στην κατάταξη. Μαζί με τα δύο Toyota και τα δύο Glickenhaus θα δώσει μοναδικές μονομαχίες κατά τη διάρκεια των 24 Ωρών.