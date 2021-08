Η Mercedes αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στη Formula E

H Mercedes-EQ αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Formula E για το 2021, με τον Νικ Ντε Βρις να κατακτά τον τίτλο στους οδηγούς.

Το φινάλε της Formula E με το διπλό αγώνα στο Βερολίνο έμελλε να είναι άκρως συναρπαστικό και ανατρεπτικό. Η φετινή χρονιά στο αμιγώς ηλεκτρικό πρωτάθλημα μονοθεσίων ήταν άκρως ανταγωνιστική, με το βαθμολογικό σύστημα να φέρνει 13 οδηγούς στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος στον τελευταίο αγώνα. Όμως ουσιαστικές ελπίδες είχαν 7, καθώς πριν τον αγώνα της Κυριακής οι Νικ Ντε Βρις, Εντοάρντο Μορτάρα, Τζέικ Ντένις, Μιτς Έβανς, Ρόμπιν Φρινς, Λούκας Nτι Γκράσι και Αντόνιο-Φίλιξ ντα Κόστα είχαν διαφορά μεταξύ τους μόλις 9 βαθμούς.

Στην εκκίνηση του αγώνα είχαμε τεράστιες ανατροπές με διεκδικητές του πρωταθλήματος να βγαίνουν εκτός μάχης. Ο Έβανς με τη Jaguar δεν κατάφερε να εκκινήσει ποτέ και ο Μορτάρα με Venturi προσέκρουσε πάνω του, καθώς δεν πρόλαβε να τον αποφύγει. Το συμβάν προκάλεσε κόκκινη σημαία και προσωρινή διακοπή του αγώνα.

Στην επανεκκίνηση, ακόμα ένας διεκδικητής τέθηκε εκτός. Ο Ντένις στο μονοθέσιο της BMW-Andretti έκανε λάθος και έπειτα από έξοδο εγκατέλειψε τον αγώνα. Ο Ντι Γκράσι της Audi δέχθηκε ποινή για επαφή που προκάλεσε και βρέθηκε επίσης εκτός μάχης του τίτλου.

Οι ατυχίες των οδηγών έφεραν σε πλεονεκτική θέση τον Nτε Βρις της Mercedes, o οποίος εκκίνησε από την 13η θέση αλλά κατάφερε να τερματίσει στην 8η θέση στον τελευταίο αγώνα και έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής στη Formula E ολοκληρώνοντας με 99 βαθμούς τη σεζόν, έναντι 92 του 2ου Μορτάρα.

Ο έτερος οδηγός της Mercedes-EQ, Στόφελ Βαντόρν κατέκτησε την pole position για τον τελευταίο αγώνα, όμως στα αποτελέσματα ολοκλήρωσε στην 3η θέση. Η συμβολή του ήταν άκρως σημαντική, καθώς η Mercedes-EQ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια ομάδων με 181 βαθμούς, έναντι 177 της Jaguar που τερμάτισε στη 2η θέση και 166 της DS Techeetach που ολοκλήρωσε 3η.

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο οδηγός της Mercedes-EQ Νικ Ντε Βρις, δήλωσε: «Δεν έχω λόγια. Ήταν μια τόσο δύσκολη σεζόν με τα καλά και τα κακά της και κρίθηκε στον τελευταίο αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα τον τίτλο. Είχαμε την τύχη με το μέρος μας αν αναλογιστούμε όλα όσα έγιναν στον αγώνα. Κάναμε έναν φοβερό αγώνα και είχαμε εξαιρετικό ρυθμό. Είμαι τρομερά χαρούμενος, όχι μόνο γιατί κέρδισα το πρωτάθλημα οδηγών, αλλά ως ομάδα κατακτήσαμε το πρωτάθλημα ομάδων. Η Mercedes δούλεψε πολύ σκληρά φέτος και μας αξίζει το πρωτάθλημα».

Ο επικεφαλής της αγωνιστικής ομάδας της Mercedes-EQ στη Formula E, Ίαν Τζέιμς δήλωσε: «Προσθέσαμε ένα ακόμα μεγάλο επίτευγμα στην ιστορία 125 χρόνων της Mercedes κερδίζοντας το πρωτάθλημα στη Formula E. O Νικ όλη τη σεζόν οδήγησε καταπληκτικά, δούλεψε σκληρά και απέδειξε σε όλους τι οδηγός είναι. Η ομάδα επίσης επιβραβεύθηκε για τις ατελείωτες ώρες που ξόδεψε εξελίσσοντας το μονοθέσιο και είμαι περήφανος για όλους. Αξίζανε όλοι στην ομάδα το πρωτάθλημα αυτό. Το επίπεδο στο οποίο δούλεψαν όλοι ήταν παγκόσμιας κλάσης».

Δείτε τις κυριότερες στιγμές από τον τελευταίο αγώνα της Formula Ε στο Βερολίνο.

