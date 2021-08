Nέο Suzuki ACROSS! To νέο τετρακίνητο υβριδικό SUV της Suzuki

Ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια για μεγαλύτερη ελευθερία και «πράσινη» καινοτομία, η Suzuki εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο την εξηλεκτρισμένη γκάμα της με το νέο Suzuki ACROSS PLUG-IN Hybrid.

Το κορυφαίο τετρακίνητο υβριδικό SUV που συνδυάζει την ιαπωνική ποιότητα και αξιοπιστία με την εξελιγμένη τεχνολογία Plug-In Hybrid, εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο την εξηλεκτρισμένη γκάμα της Suzuki. Ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια για μεγαλύτερη ελευθερία και «πράσινη» καινοτομία, το ACROSS προσφέρει στο σύγχρονο οδηγό αυθεντικές σπορ επιδόσεις αντάξιες ενός supercar, τη μεγαλύτερη αυτονομία κίνησης με ηλεκτρική ενέργεια και τον πιο πλούσιο εξοπλισμό άνεσης, πολυτέλειας και ασφάλειας.

Απαράμιλλος συνδυασμός οικονομίας, χαμηλών ρύπων κι εξαιρετικών επιδόσεων εντός και εκτός δρόμου. Το νέο ACROSS επιβεβαιώνει τη θέση του ως γνήσιο τετρακίνητο SUV με τεχνολογία Plug-In Hybrid και επιβλητική εμφάνιση που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο με την εκλεπτυσμένη σχεδίαση και την ξεκάθαρη ποιότητα.

Επιπλέον, το νέο Suzuki ACROSS με την προηγμένη τεχνολογία PLUG-IN Hybrid, συμβάλλει σημαντικά στο περιβαλλοντικό όραμα της μάρκας με σκοπό τη μείωση των εκπομπών CO2.

Ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια για μεγαλύτερη ελευθερία και «πράσινη» καινοτομία, το ACROSS είναι ένα SUV με PLUG-IN υβριδικό σύστημα για οδηγούς που ξέρουν τι θέλουν κι επιδιώκουν τόσο τον ενθουσιασμό όσο και την αποδοτική οδήγηση χωρίς συμβιβασμούς.

Με μήκος αμαξώματος 4,64 μέτρα, κατατάσσεται στο D SUV segment της Ελληνικής αγοράς. Η επιβλητική του εμφάνιση δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Κάθε λεπτομέρεια στη σχεδίαση του χαρακτηρίζεται από κομψότητα, δημιουργώντας μια ξεχωριστή αίσθηση.

Χωρίς συμβιβασμούς ανάμεσα στο εκλεπτυσμένο design και την εξαιρετική απόδοση, το ACROSS απελευθερώνει την ισχύ, τις επιδόσεις και την αυτονομία που προσφέρει η Plug-In τεχνολογία, ξεπερνώντας τα όρια.



Mε μια ματιά

Ισχυρός τετρακύλινδρος κινητήρας 2.5L

Η συνδυαστική απόδοση ανέρχεται στους 306 hp στις 6.000 σ.α.λ. με τη μέγιστη ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ/ώρα

Η επιτάχυνση από 0-100 χλμ/ώρα επιτυγχάνεται σε μόλις 6 δευτερόλεπτα.

Το πρώτο plug-in Hybrid όχημα της Suzuki που προσφέρει εκπομπές CO2 μόλις 22g / km που εξασφαλίζουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας

Εντυπωσιακή κατανάλωση καυσίμου από 1 λ. /100 χλμ

Το Suzuki ACROSS κατασκευάζεται αποκλειστικά στην Ιαπωνία.

Η τιμή του μοντέλου που είναι άμεσα διαθέσιμο ξεκινά από 56.280 €.

Aυτόματο κιβώτιο e-CVT

Κορυφαία συστήματα ασφαλείας Suzuki Safety Support

Καινοτόμα συστήματα infotainment

Εσωτερικό

Από τη μία το δεξιοτεχνικά κατασκευασμένο εσωτερικό με ποιοτικές επενδύσεις και οι

κομψές πινελιές κι από την άλλη τα μοναδικά συστήματα άνεσης ενισχύουν την απολαυστική οδηγική εμπειρία.

Ο λεπτομερής σχεδιασμός του ταμπλό και η υψηλής ποιότητας επένδυσή του, προσδίδουν κύρος και πολυτέλεια στο αυτοκίνητο. Παράλληλα, η θέση και η διάταξή του παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ορατότητα.

Από την κεντρική κονσόλα πραγματοποιούνται οι περισσότεροι χειρισμοί, με τα χειριστήρια να είναι τοποθετημένα σε απόλυτα εργονομική διάταξη.

Οθόνη Πολυμέσων

Η οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών βρίσκεται στο κέντρο της κονσόλας και περιλαμβάνει Bluetooth®, με χειριστήρια επάνω στο τιμόνι καθώς και δυνατότητα υποστήριξης Apple CarPlay για iPhone, αλλά και Android Auto™ και MirrorLink™ για συμβατά smartphones.

Περιλαμβάνει επίσης την λειτουργία της κάμερας οπισθοπορείας καθώς και την οθόνη ενέργειας του Υβριδικού Συστήματος.

Ο πίνακας οργάνων διαθέτει ατμοσφαιρικό φωτισμό, καθώς και διασφαλίζει ότι οι ενδείξεις είναι ευδιάκριτες και ευανάγνωστες για τον οδηγό. Η έγχρωμη οθόνη πολλαπλών πληροφοριών 7 ιντσών έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ανώτερη ευκρίνεια και ευκολία στη χρήση. Υποστηρίζεται η δυνατότητα εναλλαγής του ταχυμέτρου από αναλογικό σε ψηφιακό. Αριστερά, βρίσκεται ο δείκτης του υβριδικού συστήματος, o οποίος συμβάλει στην επίτευξη της βέλτιστης οικονομικής οδήγησης. Στη δεξιά πλευρά βρίσκονται οι ενδείξεις του μετρητή καυσίμου και του μετρητή στάθμης της μπαταρίας.

Κλιματισμός με Τεχνολογία S-FLOW

Η τεχνολογία S-FLOW στον αυτόματο διζωνικό κλιματισμό μεγιστοποιεί την αίσθηση της άνεσης στην καμπίνα, εξοικονομώντας παράλληλα ενέργεια. Με τη χρήση αισθητήρων στα καθίσματα προσφέρει κλιματισμό μόνο στις θέσεις όπου υπάρχουν επιβάτες, περιορίζοντας έτσι την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας. Η τεχνολογία S-FLOW λαμβάνει επίσης ενδείξεις τόσο της εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας όσο και της ηλιακής ακτινοβολίας προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση του κλιματισμού με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

Χώρος Αποσκευών

Ο άνετος χώρος αποσκευών 490 λίτρων παρέχει άφθονο χώρο αποθήκευσης για κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει στον οδηγό ή στους συνεπιβάτες του. Επίσης μπορεί να αυξηθεί αναδιπλώνοντας την πίσω πλάτη του καθίσματος. Το αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (θέση 60:40) αυξάνει τη χωρητικότητα έως 1168 λίτρα.

Στο χώρο αποσκευών υπάρχει πρίζα 12V καθώς και πρίζα “Σούκο” 220V – 150W

Οι τιμές ξεκινούν από τα 56.280 €. Περισσότερα στην επίσημη παρουσίαση.