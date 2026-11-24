Την πεποίθησή του πως η Ferrari έχασε σημαντικές ευκαιρίες στη μάχη με τον Κίμι Αντονέλι εξέφρασε ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος μίλησε και για τη στάση του εντός της Scuderia.

Η νέα σύγκρουση ανάμεσα στον Λιούις Χάμιλτον και τον Σαρλ Λεκλέρ στο Grand Prix Λας Βέγκας έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό της Ferrari. Οι δύο οδηγοί είχαν ένα κοστοβόρο συμβάν δεύτερη φορά μέσα σε τρεις αγώνες, με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμες θέσεις και βαθμοί σε ένα Grand Prix όπου η ιταλική ομάδα είχε ανταγωνιστικό ρυθμό.

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τη διαχείριση των δύο οδηγών από τη Ferrari και το κατά πόσο θα έπρεπε να υπάρχει σαφής προτεραιότητα στον έναν από τους δύο. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής ρωτήθηκε σχετικά μετά τον αγώνα, με αφορμή και την άποψη του πρωταθλητή του 1996, Ντέιμον Χιλ ότι η Ferrari θα έπρεπε να τον αναδείξει σε πρώτο οδηγό για το 2027. Η απάντησή του δεν περιορίστηκε στα όσα συνέβησαν στο Λας Βέγκας.

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Η στήριξη που περίμενε από τη Ferrari

Ο Χάμιλτον ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ζητήσει προνομιακή μεταχείριση έναντι του Λεκλέρ. Ωστόσο, αναφέρθηκε στην περίοδο κατά την οποία βρισκόταν δεύτερος στη βαθμολογία, με σημαντική διαφορά από τον Μονεγάσκο και μοναδικό ουσιαστικό αντίπαλο τον Κίμι Αντονέλι. Μετά τη νίκη του στο GP Ισπανίας, ο Βρετανός βρισκόταν 41 βαθμούς πίσω από τον Ιταλό της Mercedes και 40 μπροστά από τον teammate του.

«Δεν ζήτησα ποτέ να είμαι ο πρώτος οδηγός. Γενικά, δεν έχω ζητήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Υπήρξε ένα σημείο της σεζόν όπου είχα προβάδισμα μεγαλύτερο των 40 βαθμών και τότε η μάχη ήταν ανάμεσα σε εμένα και τον Κίμι. Ήμουν εκείνος που βρισκόταν πιο κοντά του. Για μεγάλο διάστημα της χρονιάς ήμουν δεύτερος στο πρωτάθλημα. Σε εκείνο το σημείο χρειαζόμουν στήριξη, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα κερδίσουμε τον Κίμι. Υπήρξαν ορισμένες περιπτώσεις μέσα στη σεζόν όπου, με την κατάλληλη στήριξη, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει τον Κίμι, όπως για παράδειγμα στο Ζάντβορτ», δήλωσε.

Ο Βρετανός επέμεινε ότι η συγκεκριμένη άποψη δεν ισοδυναμεί με αίτημα να αποκτήσει τον ρόλο του πρώτου οδηγού. Παράλληλα, παρέπεμψε στη Ferrari για τη διαχείριση της νέας σύγκρουσης με τον Λεκλέρ.

«Αλλά όχι, δεν είναι αυτό που έχω ζητήσει. Απλώς δεν θα έπρεπε να είχαμε συγκρουστεί. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει ποτέ. Έχω πει όσα μπορώ να πω γι' αυτό και πλέον η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί στη Ferrari».

Η διαφορετική προσέγγιση στη μάχη με τον Λεκλέρ

Στο Λας Βέγκας, ο Χάμιλτον βρισκόταν στην έκτη θέση όταν ο Λεκλέρ επιχείρησε να τον προσπεράσει από την εσωτερική της στροφής 7, στον 38ο γύρο. Η επαφή προκάλεσε τετ-α-κέ στον Βρετανό, ο οποίος έχασε τέσσερις θέσεις, ενώ οι αγωνοδίκες επέβαλαν ποινή δέκα δευτερολέπτων στον Μονεγάσκο. Ο Χάμιλτον κατάφερε τελικά να τερματίσει έβδομος, έχοντας προηγουμένως εκτίσει και δική του ποινή δέκα δευτερολέπτων για προσπέρασμα εκτός ορίων πίστας.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής εξήγησε ότι δεν περίμενε επίθεση από τον Λεκλέρ, καθώς θεωρούσε πως οι δύο Ferrari έπρεπε να συνεργαστούν για να πλησιάσουν τις McLaren που βρίσκονταν μπροστά τους.

«Έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή ήξερα πως ήμουν ταχύτερος. Μόλις είχα επιστρέψει μετά από μια ποινή δέκα δευτερολέπτων και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πώς θα κερδίσουμε τη McLaren. Πρέπει να κερδίσουμε τη McLaren. Δεν έχει νόημα να μαχόμαστε μεταξύ μας πιο πίσω. Κάθε φορά που το κάνουμε, απλώς χάνουμε έδαφος. Οπότε ας συνεργαστούμε, ας μείνουμε στο slipstream και ας συνεχίσουμε να πιέζουμε για να φτάσουμε εκείνους που βρίσκονται μπροστά μας», ανέφερε.

Ο Χάμιλτον κατέστησε σαφές ότι ο ίδιος και ο Λεκλέρ δεν αντιμετώπισαν με τον ίδιο τρόπο τη συγκεκριμένη αγωνιστική κατάσταση. Η δυσαρέσκειά του αφορούσε κυρίως το αποτέλεσμα για τη Ferrari, η οποία δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τον ρυθμό που διέθετε.

«Υποθέτω ότι δεν είχαμε την ίδια νοοτροπία σε εκείνη τη φάση. Τελικά, αυτό μας κόστισε πολλούς βαθμούς, κάτι που είναι κρίμα, γιατί πιστεύω ότι η ομάδα τους άξιζε. Εννοώ ότι σίγουρα της άξιζε κάτι καλύτερο», πρόσθεσε.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.