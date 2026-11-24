Η απόφαση της Formula 1 να αγωνιστεί στη Μέση Ανατολή για τους δύο τελευταίους αγώνες του 2026 έχει δημιουργήσει ορισμένες ανησυχίες στους οδηγούς.

Η Formula 1 ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη σεζόν του 2026 στη Μέση Ανατολή, με τα Grand Prix Κατάρ και Άμπου Ντάμπι να παραμένουν κανονικά στο πρόγραμμα. Παρά τη συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση στην περιοχή, οι διοργανωτές έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν στη διεξαγωγή των δύο τελευταίων αγώνων, θεωρώντας ότι υπάρχουν οι απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας.

Η απόφαση αυτή δεν έχει εξαλείψει τις ανησυχίες όλων των οδηγών. Ένας από εκείνους που έχουν εκφράσει δημόσια τον προβληματισμό τους είναι ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος επανήλθε στο ζήτημα κατά τη διάρκεια του Grand Prix Λας Βέγκας. Ο Ολλανδός αναγνωρίζει ότι η F1 διαθέτει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση από όσες δημοσιοποιούνται, χωρίς ωστόσο να αισθάνεται απόλυτα άνετα με την επικείμενη μετάβαση.

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Ο Φερστάπεν θα προτιμούσε να μείνει σπίτι του

Μιλώντας στο Motorsport.com, ο Φερστάπεν κλήθηκε να σχολιάσει τις εγγυήσεις που έχουν δοθεί στους οδηγούς για την ασφάλεια των δύο αγώνων. Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εξήγησε ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να εμπιστευτεί τις αρμόδιες αρχές.

«Με τις εγγυήσεις που μας δίνουν, ακόμη και στις ιδιωτικές συζητήσεις, πρέπει να θεωρήσεις ότι όλες οι πληροφορίες είναι σωστές. Θα μπορούσα να εκφράσω αντιρρήσεις, αλλά δεν έχει και κάποιο νόημα να το κάνω. Απλώς ελπίζω να πάνε όλα καλά», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε αν οι συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις είναι αρκετές ώστε να αισθάνεται πραγματικά ασφαλής, ο Φερστάπεν ήταν περισσότερο αποκαλυπτικός για τις προσωπικές του ανησυχίες.

«Αισθάνομαι καλά με αυτό; Όχι. Θα προτιμούσα να μείνω στο σπίτι μου. Αλλά εφόσον μας παρέχουν όλες τις εγγυήσεις ότι είναι ασφαλές, δεν μπορώ να πω και πολλά αρνητικά γι' αυτό. Είναι όμως ευχάριστο να ξέρεις ότι εξακολουθούν να εκτοξεύονται πύραυλοι σε χώρες αριστερά, δεξιά ή κάτω από εκεί που βρίσκεσαι; Όχι, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο».

Η αποχώρηση της Yamaha από το Κατάρ και η περίπτωση της Ίμολα

Η συζήτηση για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή εντάθηκε μετά την απόφαση της Yamaha να μη συμμετάσχει στο Grand Prix Κατάρ του MotoGP, επικαλούμενη ανησυχίες για την κατάσταση στην περιοχή. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε κανονικά, ωστόσο η επιλογή του ιαπωνικού κατασκευαστή προκάλεσε ερωτήματα και για την επικείμενη παρουσία της Formula 1.

Ο Φερστάπεν ρωτήθηκε αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να μην ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή, εφόσον η Red Bull Racing δεν είχε ακόμη αγωνιστικό στόχο. Η ομάδα του εξακολουθεί να διεκδικεί την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

«Είναι πάντα δύσκολο να απαντήσεις σε κάτι τέτοιο. Και φυσικά, το MotoGP έπρεπε να πάει εκεί λίγο νωρίτερα, σε μια εβδομάδα με κάπως μεγαλύτερη αβεβαιότητα», ανέφερε.

Παρά τις επιφυλάξεις του, ο Φερστάπεν αναγνωρίζει ότι η παρουσία σε οποιοδήποτε Grand Prix συνοδεύεται από ορισμένους κινδύνους. Ωστόσο, θεωρεί ότι οι συνθήκες στη Μέση Ανατολή δημιουργούν μεγαλύτερη αβεβαιότητα σε σχέση με έναν συνηθισμένο αγωνιστικό προορισμό.

«Υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι; Ναι, φυσικά. Αλλά υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι και εδώ, στο Λας Βέγκας. Μπορείς πάντα να το δεις από αυτή την πλευρά. Απλώς εκεί ο κίνδυνος μπορεί να βρίσκεται λίγο πιο κοντά σου, αλλά δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα. Απλώς ελπίζουμε να πάνε όλα καλά», κατέληξε.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.