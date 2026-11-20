Η ανοιχτή Temerario συνδυάζει υβριδικό V8 με αναδιπλούμενη σκληρή οροφή που κρύβεται πίσω από τα καθίσματα και επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα σε 2,8 δευτερόλεπτα.

Η Lamborghini παρουσίασε τη νέα Temerario Spyder, την ανοιχτή εκδοχή του υβριδικού supercar της, με συνδυαστική ισχύ 920 ίππων και μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες Spyder της μάρκας: αναδιπλούμενη σκληρή οροφή. Η παγκόσμια πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες, με τη νέα Lamborghini να συνδυάζει έναν V8 που φτάνει τις 10.000 σ.α.λ. με τρεις ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση.

Μια οροφή που αποθηκεύεται κατακόρυφα

Ο μηχανισμός της οροφής είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τεχνικά στοιχεία της Temerario Spyder. Αντί να διπλώνει οριζόντια πάνω από τον κινητήρα, η οροφή αποθηκεύεται κατακόρυφα πίσω από τα καθίσματα. Το πατενταρισμένο σύστημα λειτουργεί αποκλειστικά ηλεκτρικά, με δέκα ενεργοποιητές, χωρίς το συμβατικό ηλεκτροϋδραυλικό κύκλωμα.

Σύμφωνα με τη Lamborghini, όταν η οροφή είναι ανοιχτή, το κέντρο βάρους χαμηλώνει κατά 3 χιλιοστά σε σχέση με την κλειστή διαμόρφωση, χωρίς να αλλάζει η κατανομή βάρους. Ένα ανεξάρτητα ρυθμιζόμενο ηλεκτρικό πίσω παράθυρο επιτρέπει στους επιβάτες να προσαρμόζουν τόσο τη ροή αέρα όσο και την ένταση με την οποία φτάνει στην καμπίνα ο ήχος του V8.

Ο επικεφαλής σχεδίασης της Lamborghini, Μίτια Μπόρκερτ, εξηγεί τη λογική πίσω από τη διαμόρφωση της Spyder: «Με την Temerario Spyder δεν θέλαμε απλώς να αφαιρέσουμε την οροφή της Coupé, αλλά να επανερμηνεύσουμε την απέριττη και εμβληματική σχεδιαστική μας γλώσσα μέσα από μια πραγματικά ανοιχτή αρχιτεκτονική. Η πιο ενδιαφέρουσα πρόκληση ήταν να ενσωματώσουμε ένα σύνθετο σύστημα, όπως η αναδιπλούμενη σκληρή οροφή, χωρίς να μοιάζει με πρόσθετο στοιχείο, διατηρώντας την καθαρότητα και τη δυναμική ένταση των αναλογιών της Temerario. Παράλληλα, θέλαμε ο V8 να παραμείνει στο επίκεντρο: η τεχνική καρδιά της Temerario είναι ορατή, επειδή για εμάς τα μηχανικά μέρη αποτελούν στοιχείο της αισθητικής εμπειρίας μιας Lamborghini».

V8 twin-turbo και τρεις ηλεκτροκινητήρες

Το υβριδικό σύστημα συνδυάζει έναν V8 twin-turbo 4,0 λίτρων με τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής: έναν πίσω και δύο στον εμπρός άξονα. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 920 ίππους, με τον βενζινοκινητήρα να αποδίδει μόνος του 800 ίππους. Ο V8 ανεβάζει έως τις 10.000 σ.α.λ., ενώ με ενεργοποιημένο το Launch Control το όριο αυξάνεται στις 10.250 σ.α.λ.

Στα τεχνικά του χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται επίπεδος στρόφαλος 180 μοιρών, μπιέλες τιτανίου και δύο υπερσυμπιεστές τοποθετημένοι μέσα στο V των 90 μοιρών, με πίεση υπερπλήρωσης έως 2,5 bar. Η ηλεκτρική τετρακίνηση συμβάλλει στην επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 2,8 δευτερόλεπτα. Για τα 200 χλμ./ώρα απαιτούνται 7,3 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 343 χλμ./ώρα.

Τα προγράμματα Città, Strada, Sport, Corsa και Corsa ESC Off συνδυάζονται με τις στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας Recharge, Hybrid και Performance, προσφέροντας συνολικά 13 επιλογές οδήγησης. Στο Città, το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά, με διαθέσιμη ισχύ έως 190 ίππους. Για διαφορετική χρήση, το Drift Mode διαθέτει τρία επίπεδα διαχείρισης της υπερστροφής.

Πλαίσιο αλουμινίου και ανθρακονημάτινα-κεραμικά φρένα

Η Temerario Spyder βασίζεται σε χωροδικτύωμα κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο. Η Lamborghini ανακοινώνει αύξηση της στατικής στρεπτικής ακαμψίας κατά 6% σε σχέση με τη Huracán Spyder. Η δομική βελτιστοποίηση έχει επίσης μειώσει κατά 50% τον αριθμό των επιμέρους δομικών εξαρτημάτων και κατά 80% τις συγκολλήσεις με εισαγωγή θερμότητας σε σύγκριση με τη Huracán EVO Spyder.

Το σύστημα πέδησης CCB Plus χρησιμοποιεί ανθρακονημάτινους-κεραμικούς δίσκους διαμέτρου 410 χιλιοστών εμπρός, με δεκαπίστονες δαγκάνες, και 390 χιλιοστών πίσω, με τετραπίστονες. Η Bridgestone έχει εξελίξει ειδικά ελαστικά για το μοντέλο, με επιλογές για καθημερινή σπορ χρήση, πίστα, χειμερινές συνθήκες και έκδοση run-flat, σε διαστάσεις 20 και 21 ιντσών.

Περισσότερος χώρος και θέρμανση αυχένα

Σε σύγκριση με τη Huracán EVO Spyder, η νέα Temerario προσφέρει 46 χιλιοστά περισσότερο χώρο για τα πόδια, 22 χιλιοστά επιπλέον αέρα για το κεφάλι και 9 χιλιοστά περισσότερο χώρο για ώμους και αγκώνες. Σύμφωνα με τη Lamborghini, η καμπίνα μπορεί να φιλοξενήσει επιβάτες ύψους έως δύο μέτρων. Ο εμπρός χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 112 λίτρων.

Για τις διαδρομές με ανοιχτή οροφή, τα καθίσματα διαθέτουν ενσωματωμένη θέρμανση αυχένα τριών επιπέδων. Η αεροδυναμική εξέλιξη έχει εστιάσει στη ροή του αέρα πάνω από το πλαίσιο του παρμπρίζ και γύρω από τα πίσω στοιχεία της οροφής, με στόχο τον περιορισμό των στροβιλισμών στην καμπίνα.

Στις επιλογές εξοπλισμού περιλαμβάνονται ηχοσύστημα Sonus faber 750 W με επτά ηχεία και εξάτμιση τιτανίου της Akrapovič. Η τελευταία ζυγίζει 11,4 κιλά, είναι κατά 12% ελαφρύτερη από τη βασική και διαθέτει μαύρες απολήξεις. Μέσω του προγράμματος Ad Personam προσφέρονται περίπου 400 εξωτερικές αποχρώσεις, μαζί με επιπλέον δυνατότητες εξατομίκευσης του αμαξώματος και του εσωτερικού.

Πενήντα χρόνια ανοιχτών Lamborghini

Η παρουσίαση της Temerario Spyder συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 ετών από τη Silhouette του 1976, το μοντέλο που εγκαινίασε την ιστορία των ανοιχτών Lamborghini παραγωγής. Ακολούθησαν η Jalpa, η Diablo Roadster και οι Spyder εκδόσεις των Gallardo και Huracán.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Lamborghini, Στέφαν Βίνκελμαν, δήλωσε για το νέο μοντέλο: «Η Temerario Spyder μεταφέρει την έννοια Fuoriclasse σε μια νέα διάσταση, ενισχύοντας τα συναισθήματα που βρίσκονται στον πυρήνα της εμπειρίας Temerario. Είναι ένα supercar που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη των επιδόσεων και της δυναμικής συμπεριφοράς, προσθέτοντας τη μοναδική αίσθηση συμμετοχής που προσφέρει η ανοιχτή οδήγηση. Με 920 ίππους και την πρώτη αναδιπλούμενη σκληρή οροφή που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μία από τις Spyder μας, προσφέρουμε στους πελάτες δύο διαφορετικές εμπειρίες από το ίδιο αυτοκίνητο, χωρίς συμβιβασμούς στο συναίσθημα, στην τεχνολογία ή στην οδηγική απόλαυση».