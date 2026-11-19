H ναυαρχίδα της Zeekr συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες με δίλιτρο turbo βενζινοκινητήρα, υπόσχεται έως 180 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας και προσφέρει στους επιβάτες οθόνη OLED 17 ιντσών.

Είδαμε από κοντά το νέο Zeekr 9X στο Zeekr Experience Store στο Μαρούσι, όπου βρίσκεται ως στατικό έκθεμα, και καταλάβαμε το statement που θέλει να κάνει η Zeekr. Στα χαρτιά, το βλέμμα πάει κατευθείαν στους 897 ίππους. Από κοντά, όμως, είναι οι διαστάσεις που εξηγούν καλύτερα τι έχουν φτιάξει: ένα όχημα με μήκος 5,24 μέτρων, πλάτος πάνω από δύο μέτρα χωρίς τους καθρέφτες και μεταξόνιο σχεδόν 3,17 μέτρων. Είναι ένα μεγάλο SUV που χρησιμοποιεί αυτόν τον χώρο για έξι θέσεις, όχι επτά, και δίνει στη δεύτερη σειρά εξοπλισμό που συνήθως συγκεντρώνεται γύρω από τον οδηγό.

Η ελληνική έκδοση είναι η εξαθέσια Ultra AWD. Οι παραγγελίες έχουν ανοίξει με τιμή εκκίνησης 120.000 ευρώ, ενώ η άφιξη του μοντέλου στην αγορά αναμένεται τον Ιανουάριο του 2027.

Σχεδιασμένο στο Γκέτεμποργκ, με αναλογίες μεγάλου SUV

Τη σχεδίαση ανέλαβε η ομάδα του Στέφαν Ζίλαφ στο Γκέτεμποργκ. Η Zeekr μιλά για επιρροές από πολυτελή σκάφη, που διακρίνονται κυρίως στη μακριά, σχεδόν οριζόντια γραμμή της οροφής και στο σατινέ χρώμιο της πίσω κολόνας. Μπροστά, τον τόνο δίνει η όρθια μάσκα με τις κατακόρυφες γρίλιες, πλαισιωμένη από ψηφιακούς προβολείς LED με 1,3 εκατ. pixel. Οι ζάντες Galaxy 22 ιντσών ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό, με τις Monoblock ίδιας διαμέτρου να διατίθενται προαιρετικά.

Με τους καθρέφτες, το πλάτος φτάνει τα 2,29 μέτρα, ενώ ο κύκλος στροφής είναι 12,4 μέτρα από κράσπεδο σε κράσπεδο. Είναι δύο αριθμοί που λένε περισσότερα για τη συμβίωση με το 9X σε ένα στενό γκαράζ από ό,τι η διάμετρος των τροχών του. Στην επιβίβαση, αντίθετα, οι μεγάλες διαστάσεις αξιοποιούνται: οι τέσσερις πλαϊνές πόρτες ανοίγουν και κλείνουν ηλεκτρικά, με γωνία ανοίγματος σχεδόν 90 μοιρών. Η πίσω πόρτα είναι επίσης ηλεκτρική και διαιρούμενη.

Η δεύτερη σειρά έχει τον πρώτο λόγο

Η καμπίνα έχει διάταξη 2+2+2. Στη δεύτερη σειρά, αντί για ενιαίο κάθισμα, υπάρχουν δύο ανεξάρτητα καθίσματα Co-Pilot με ηλεκτρική ρύθμιση έξι κατευθύνσεων, μνήμη και ηλεκτρικά στηρίγματα ποδιών. Το δεξί κάθισμα έχει επιπλέον λειτουργία ανάπαυσης που επεκτείνει το στήριγμα. Θέρμανση, εξαερισμός και μασάζ προσφέρονται και στις δύο πρώτες σειρές, ενώ ανάμεσα στα καθίσματα της δεύτερης υπάρχει συρόμενος θάλαμος 8,6 λίτρων που μπορεί να ψύχει ή να θερμαίνει, από −6 έως +50 °C.

Από την οροφή κατεβαίνει μια αναδιπλούμενη οθόνη OLED 17 ιντσών, ανάλυσης 3K, η οποία μπορεί να μετακινηθεί έως και 88 εκατοστά προς τα εμπρός για να αλλάξει η απόσταση θέασης. Τα πίσω πλαϊνά παράθυρα διαθέτουν ηλεκτρικά σκιάδια και οι επιβάτες μπορούν να ρυθμίζουν τον φωτισμό, τον κλιματισμό και την ψυχαγωγία από αποσπώμενη οθόνη 6,3 ιντσών. Το ηχοσύστημα της Naim, που εξελίχθηκε με την τεχνογνωσία της Focal, έχει 32 ηχεία, υποστηρίζει Dolby Atmos και χρησιμοποιεί οκτώ απτικούς μετατροπείς για να περνά τις χαμηλές συχνότητες στα καθίσματα ως δονήσεις.

Μπροστά, οι δύο OLED 16 ιντσών στο ταμπλό συμπληρώνονται από ψηφιακό πίνακα οργάνων 13 ιντσών και head-up display επαυξημένης πραγματικότητας. Η καμπίνα συνδυάζει φυσικό ξύλο Nordic Wood, δέρμα Nappa και επιμέρους στοιχεία PVC. Στην κεντρική κονσόλα, ανάμεσα στις οθόνες και τα ψηφιακά χειριστήρια, παραμένει ένας φυσικός περιστροφικός επιλογέας από κρύσταλλο.

Η δεύτερη σειρά μετακινείται ηλεκτρικά για την πρόσβαση στις δύο πίσω θέσεις. Υπάρχουν σημεία ISOFIX τόσο στη δεύτερη όσο και στην τρίτη σειρά, ενώ η τελευταία αναδιπλώνεται σε αναλογία 50:50. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 677 λίτρα με την τρίτη σειρά διπλωμένη και τα 2.148 λίτρα όταν αναδιπλωθούν και οι δύο πίσω σειρές.

Πώς λειτουργεί το Super Hybrid των 897 ίππων

Το 9X δεν είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Η Zeekr το περιγράφει ως ηλεκτρικό όχημα εκτεταμένης αυτονομίας (EREV): το σύστημα Super Hybrid συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν ανά άξονα, με τετρακύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων, ο οποίος μπορεί να λειτουργεί ως γεννήτρια για την επέκταση της αυτονομίας. Η μπαταρία NMC έχει μεικτή χωρητικότητα 55,1 kWh. Η Zeekr ανακοινώνει έως 180 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας και έως 750 χλμ. συνολικής αυτονομίας με τη συνδρομή του βενζινοκινητήρα.

Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς είναι 897 ίπποι (660 kW) και η μέγιστη ροπή του συστήματος φτάνει τα 935 Nm. Παρά το βάρος των 2.900 κιλών, η Zeekr δίνει 0–100 χλμ./ώρα σε 4,1 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 240 χλμ./ώρα. Η δηλωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 26,5 kWh/100 χλμ. και η σταθμισμένη συνδυασμένη κατανάλωση βενζίνης 1,98 λτ./100 χλμ., με εκπομπές CO₂ 45 γρ./χλμ. Το «σταθμισμένη» έχει σημασία: η τιμή συνυπολογίζει ηλεκτρική οδήγηση και δεν δείχνει πόση βενζίνη θα καταναλώσει το 9X σε ένα μεγάλο ταξίδι χωρίς ενδιάμεση φόρτιση.

Η αρχιτεκτονική 900 V επιτρέπει ταχυφόρτιση DC με ισχύ έως 330 kW. Με συμβατό φορτιστή και στις κατάλληλες συνθήκες, η Zeekr αναφέρει περίπου 9,5 λεπτά για το 10–80%. Σε wallbox ή δημόσιο σημείο εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) που μπορεί να δώσει 11 kW, το 10–100% απαιτεί περίπου 5 ώρες και 30 λεπτά. Οι δύο χρόνοι αφορούν διαφορετικά ποσοστά φόρτισης: ο πρώτος μια σύντομη στάση στο ταξίδι, ο δεύτερος μια σχεδόν πλήρη αναπλήρωση.

Αερανάρτηση, LiDAR και υποβοήθηση στον αυτοκινητόδρομο

Το πλαίσιο έχει διπλά ψαλίδια εμπρός, πολλαπλούς συνδέσμους πίσω και αερανάρτηση διπλού θαλάμου με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ που προσαρμόζουν συνεχώς την απόσβεση. Μπροστά χρησιμοποιούνται σταθερές δαγκάνες έξι εμβόλων. Πέρα από τα προγράμματα Comfort, Economy και Sport, υπάρχουν επτά επιλογές για διαφορετικά εδάφη και συνθήκες, από χιόνι και λάσπη έως άμμο και πέτρες. Η ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 2.000 κιλά.

Στον αυτοκινητόδρομο, το Highway Navigation Assist χρησιμοποιεί το LiDAR της οροφής, έναν αισθητήρα που μετρά αποστάσεις με παλμούς λέιζερ, και τον επεξεργαστή NVIDIA DRIVE Thor για να χαρτογραφεί το περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης, προσαρμοζόμενο cruise control, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας κατόπιν εντολής του οδηγού. Πρόκειται για συστήματα υποβοήθησης: ο οδηγός παραμένει υπεύθυνος για την επιτήρηση του δρόμου και τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Τι περιλαμβάνει η ελληνική έκδοση

Η βασική διαμόρφωση των 120.000 ευρώ συνδυάζει λευκό αμάξωμα Crystal White, μαύρο εσωτερικό Charcoal Black, ζάντες Galaxy 22 ιντσών και σατινέ χρώμιο στη μάσκα και στην πίσω κολόνα. Στις επιλογές περιλαμβάνονται τα χρώματα Lava Grey και Onyx Black, ενώ με το μαύρο αμάξωμα διατίθενται το Black Pack και η δίχρωμη επένδυση Caramel Brown & Moonglade Blue. Η βασική εγγύηση καλύπτει 5 έτη ή 100.000 χλμ., όποιο συμπληρωθεί πρώτο. Μπορεί να επεκταθεί έως τα 10 έτη ή 200.000 χλμ., εφόσον τηρούνται οι όροι του προγράμματος και η συντήρηση γίνεται στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Zeekr. Για την μπαταρία υψηλής τάσης, η εγγύηση είναι 8 έτη ή 200.000 χλμ., όποιο συμπληρωθεί πρώτο.

Η στατική γνωριμία στο Μαρούσι δείχνει πού θέλει να ξεχωρίσει το 9X: η δεύτερη σειρά είναι εξίσου σημαντική με τη θέση του οδηγού, κι ας είναι οι 897 ίπποι ο αριθμός που τραβάει πρώτος την προσοχή. Το πώς διαχειρίζεται η αερανάρτηση τα 2.900 κιλά και το πόσο συχνά χρειάζεται να μπει στο παιχνίδι ο βενζινοκινητήρας είναι ερωτήματα για τη δοκιμή στον δρόμο.