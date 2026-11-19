Το νέο επαγγελματικό της Ford Pro διαθέτει μπαταρία 56 kWh, προσφέρεται σε δύο εκδόσεις κλειστού βαν και ως πλαίσιο με καμπίνα, και αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη στις αρχές του 2027.

Η Ford Pro παρουσίασε το Transit City, ένα αμιγώς ηλεκτρικό επαγγελματικό όχημα για αστικές διανομές και άλλες εργασίες μέσα στην πόλη. Είναι το πέμπτο μέλος της οικογένειας Transit και προσφέρεται σε δύο μεγέθη κλειστού βαν, L1H1 και L2H2, καθώς και ως πλαίσιο με καμπίνα (chassis cab) για ειδικές μετασκευές.

Σύμφωνα με τη Ford, η παραγωγή έχει ήδη ξεκινήσει και το μοντέλο είναι διαθέσιμο για παραγγελίες, με τα πρώτα οχήματα να αναμένονται στους ευρωπαϊκούς δρόμους στις αρχές του 2027.

Μπαταρία 56 kWh και φόρτιση έως 87 kW

Η Ford αναφέρει ότι, με βάση δεδομένα από χιλιάδες ηλεκτρικά βαν σε ευρωπαϊκούς στόλους, το 90% των οχημάτων του δείγματος διένυε λιγότερα από 110 χλμ. σε μια μέση εργάσιμη ημέρα. Το εύρημα αυτό καθόρισε την επιλογή μπαταρίας φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) χωρητικότητας 56 kWh για το Transit City.

Στο κλειστό βαν L1H1, η αυτονομία φτάνει έως τα 254 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP και έως τα 380 χλμ. στον αστικό. Ο ηλεκτροκινητήρας των 110 kW κινεί τους εμπρός τροχούς, η μέγιστη ταχύτητα είναι 120 χλμ./ώρα και το μοντέλο διαθέτει λειτουργία οδήγησης με ένα πεντάλ.

Η φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) γίνεται με ισχύ έως 11 kW, με τη Ford να αναφέρει περίπου 5,5 ώρες για το 10–100%. Σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος (DC), η ισχύς φτάνει τα 87 kW και η φόρτιση από το 10% στο 80% διαρκεί περίπου 33 λεπτά. Σύμφωνα με την εταιρεία, σε 10 λεπτά ταχυφόρτισης μπορούν να προστεθούν έως 68 χλμ. αυτονομίας.

Δύο κλειστά βαν και πλαίσιο για μετασκευές

L1H1: Όγκος φόρτωσης 6,4 κ.μ., μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 1.085 κιλά και μήκος χώρου φόρτωσης έως 2.770 χλστ. Το συνολικό ύψος είναι μικρότερο από 2 μέτρα.

L2H2: Όγκος φόρτωσης 8,5 κ.μ., μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 1.275 κιλά και μήκος χώρου φόρτωσης έως 3.070 χλστ.

Και οι δύο εκδόσεις κλειστού βαν χωρούν τρεις ευρωπαλέτες και έχουν δάπεδο φόρτωσης σε ύψος 545 χλστ. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ατσάλινο διαχωριστικό καμπίνας, επένδυση δαπέδου, μερική επένδυση των πλαϊνών και έξι κρίκοι πρόσδεσης.

Για την έκδοση chassis cab, η Ford Pro προσφέρει μέσω της υπηρεσίας One-Stop Shop μετασκευή με κλειστή υπερκατασκευή (Box Van), με όγκο έως 10,4 κ.μ. και ωφέλιμο φορτίο έως 1.120 κιλά, ή με ανοιγόμενα παραπέτα (Dropside), με ωφέλιμο φορτίο 1.300 κιλά. Για τα κλειστά βαν διατίθενται επίσης αρθρωτά συστήματα ραφιών Sortimo SRS.

Εντός του 2027, η Ford Pro σχεδιάζει να προσθέσει στον βασικό εξοπλισμό του chassis cab ηλεκτρική έξοδο ισχύος (ePTO) έως 3 kW, ώστε εξοπλισμός όπως ψυκτικές μονάδες ή υδραυλικές πλατφόρμες να τροφοδοτείται απευθείας από την μπαταρία του οχήματος.

Εξοπλισμός και συντήρηση

Το Transit City διατίθεται σε μία έκδοση εξοπλισμού, με εκκίνηση χωρίς κλειδί, θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού και οθόνη αφής 12 ιντσών με Apple CarPlay και Android Auto. Περιλαμβάνει επίσης αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, προσαρμοζόμενο cruise control με Stop & Go, εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης και κάμερα οπισθοπορείας.

Η προγραμματισμένη συντήρηση προβλέπεται ανά δύο χρόνια χωρίς όριο χιλιομέτρων, ενώ τα εξαρτήματα υψηλής τάσης καλύπτονται από εγγύηση οκτώ ετών ή 160.000 χλμ. Η Ford Pro εκτιμά ότι το κόστος τακτικής συντήρησης και επισκευών μπορεί να είναι έως 40% χαμηλότερο σε σύγκριση με αντίστοιχο πετρελαιοκίνητο βαν.