Ποινές σε Μπότας και Στρόλ για τις επαφές στην πρώτη στροφή (vid)

Οι Βάλτερι Μπότας και Λανς Στρόλ δέχθηκαν ποινή 5 θέσεων στην εκκίνηση του GP Βελγίου, έπειτα από το χάος που προκάλεσαν στην εκκίνηση του GP Ουγγαρίας.

Ο εναρκτήριος γύρος του GP Ουγγαρίας ήταν ιδιαίτερα χαοτικός, με πολλαπλές επαφές να λαμβάνουν χώρα στην πρώτη στροφή. Ο Βάλτερι Μπότας έχασε τα φρένα και έπεσε πάνω στον Λάντο Νόρις της McLaren. Με τη σειρά του, ο Βρετανός έπεσε πάνω στον Μαξ Φερστάπεν, προκαλώντας ζημιά στα πλαϊνά αεροδυναμικά βοηθήματα της Red Bull. Στιγμές αργότερα, ο Μπότας ακούμπησε και με τον Πέρεζ, ο οποίος οδηγήθηκε εκτός αγώνα στον πρώτο γύρο, δίχως ακόμα να έχει διευκρινιστεί η αιτία.

Ο Στρόλ από τη μεριά του έχασε επίσης τα φρένα στη στροφή 1 και έπεσε πάνω στον Σάρλ Λεκλέρ της Ferrari, ο οποίος εγκατέλειψε τον αγώνα. Ο Μονεγάσκος δεν μπόρεσε να αποφύγει τον Ντάνιελ Ρικάρντο της McLaren, με τον Αυστραλό να έχει ζημιά στο πάτωμα του μονοθεσίου του έπειτα από την επαφή.

Τα θραύσματα και τα ακινητοποιημένα μονοθέσια στην πίστα, ανάγκασαν τον διευθυντή αγώνα, Μάικλ Μάσι, να βγάλει την κόκκινη σημαία για δεύτερο σερί αγώνα.

Οι αγωνοδίκες κατά τη διάρκεια του αγώνα εξέτασαν τα όσα έγιναν στην πρώτη στροφή και έδωσαν ποινή 5 θέσεων στους Μπότας και Στρόλ στην εκκίνηση του επόμενου αγώνα, του GP Βελγίου, για τις επαφές που προκάλεσαν. Αμφότεροι δέχθηκαν και 2 βαθμούς ποινής στην αγωνιστική άδειά τους.

Ο Μπότας σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους παραδέχθηκε το λάθος του: «Προφανώς και ήταν δικό μου λάθος. Ερχόμουν από πίσω και είναι στο χέρι μου να φρενάρω νωρίς. Όμως έχασα το σημείο φρεναρίσματος. Δεν είναι εύκολες συνθήκες να προβλέψεις τα πάντα. Υπολόγισα λάθος και ήταν δική μου η ευθύνη».

Δείτε τη χαοτική εκκίνηση του GP Ουγγαρίας.

Valtteri Bottas takes out both Red Bull drivers on lap 1, officially securing his seat with Mercedes for 2022.pic.twitter.com/mu1eLcpxBB