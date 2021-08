Προσωρινή διακοπή στο GP Ουγγαρίας λόγω συγκρούσεων στον πρώτο γύρο (vid)

Το GP Ουγγαρίας ξεκίνησε υπό βροχή και οι συγκρούσεις στον πρώτο γύρο έφερε την κόκκινη σημαία

Επεισοδιακά ξεκίνησε το GP Ουγγαρίας. Η βροχή που ξεκίνησε να πέφτει λίγα λεπτά πριν από την εκκίνηση έκανε την πίστα πολύ γλιστερή και όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα έγινε χαμός. Ο Μπότας έπεσε πάνω στον Νόρις και τον έσπρωξε πάνω στον Φερστάπεν, ο οποίος συνέχισε τον αγώνα αν και με ζημιά στο μονοθέσιο. Στον πρώτο γύρο εγκατέλειψαν οι Πέρεζ, Στρολ, Λεκλέλ και Μπότας και καθώς η πίστα είχε γεμίσει συντρίμμια από τα κατεστραμμένα μονοθέσια οι αγωνοδίκες διέκοψαν τον αγώνα με κόκκινη σημαία.

Another nightmare start by Verstappen, a perfect start for Hamilton, Leclerc is out I guess #HungarianGP pic.twitter.com/9On2TGQ13L

LIGHTS OUT FOR THE HUNGARIAN GRAND PRIX!









Hamilton leads away but there's CHAOS behind!#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/g9WPyjgtMH