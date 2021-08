GP Ουγγαρίας: Νικητής ο Οκόν με την Alpine στον πιο τρελό αγώνα της χρονιάς (vid)

Ο Εστεμπάν Οκόν πήρε την πρωτη του νίκη στον ιδιαίτερα επεισοδιακό αγώνα της Ουγγαρίας με τους Φέτελ και Χάμιλτον να συμπληρώνουν το βάθρο – εκτός βαθμών ο Φερστάπεν.

Ένας αγώνας γεμάτος ανατροπές ήταν το GP Ουγγαρίας, με τον Εστεμπάν Οκόν της Alpine να παίρνει την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1, ύστερα από μάχη με τον Σεμπάστιαν Φέτελ, που έδωσε στην Aston Martin τη 2η θέση. Ο Λιούις Χάμιλτον με τη Mercedes πήρε την 3η θέση του βάθρου, μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ της Ferrari και τον Φερνάντο Αλόνσο της Alpine, που έκαναν εξαιρετικό αγώνα. Δεν βαθμολογήθηκε ο Μαξ Φερσταπεν.

Η βροχή έκανε την εμφάνισή της λίγα λεπτά πριν από την εκκίνηση, κάτι που έστειλε «περίπατο» τις χθεσινές στρατηγικές αφού όλοι ξεκίνησαν με τα ενδιάμεσα (πράσινα) ελαστικά της Pirelli. Η πραγματική καταιγίδα όμως ξέσπασε όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα. Ο Χάμιλτον ξεκίνησε καλά και κράτησε την πρώτη θέση, με τον Φερστάπεν να περνάει εύκολα τον Μπότας. Ο Μπότας όμως έκανε λάθος στο φρενάρισμα, μπλόκαρε τους τροχούς του και έπεσε πάνω στο πίσω μέρος της McLaren του Νόρις. Ο Νόρις ξαφνικά είδε το μονοθέσιό του να «εκτοξεύεται» πάνω στη Red Bull του Φερστάπεν και να τον πετάει εκτός πίστας.

