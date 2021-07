GP Ουγγαρίας QP: Ο Χάμιλτον πήρε εμφατικά την pole position - 3ος ο Φερστάπεν

Ο Λιούις Χάμιλτον δεν κέρδισε κατά κράτος τον Φερστάπεν και πήρε την pole position με διαφορά 3 δεκάτων από τον Μπότας

Ο Λιούις Χάμιλτον πήρε την pole position στο GP Ουγγαρίας και μάλιστα με αρκετά μεγάλη διαφορά, καθώς ήταν πάνω από 3 δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον δεύτερο, που ήταν ο Βάλτερι Μπότας, με τη Mercedes να «κλειδώνει» ύστερα από καιρό την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Από την 3η θέση θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν, που δίπλα του στην 4η θέση θα έχει τον ομόσταβλό του στη Red Bull Racing Σέρχιο Πέρεζ.

Q1

Οι κατατακτήριες δοκιμές στην Ουγγαρία ξεκίνησαν κάτω από το δυνατό καλοκαιρινό ήλιο, που ανέβασε τη θερμοκρασία στην επιφάνεια του οδοστρώματος στους 60 βαθμούς Κελσίου. Με το που άναψε το πράσινο φως και ξεκίνησε η περίοδος 19 μονοθέσια βγήκαν στην πίστα, με απόντα τον Μικ Σουμάχερ, η έξοδος του οποίου στο FP3 έκανε πολύ μεγάλη ζημιά στο μονοθέσιο της Haas και οι μηχανικοί της ομάδας δεν πρόλαβαν να επισκευάσουν εγκαίρως.

Ο Μαξ Φερστάπεν για πρώτη φορά σε αυτό το αγωνιστικό 3ήμερο ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα των χρόνων, μπροστά από τις δύο Mercedes, ωστόσο το ενδιαφέρον στο Q1 βρίσκεται πιο πίσω, στις 5 θέσεις που οδηγούν στον αποκλεισμό από τη συνέχεια. Ο Σουμάχερ φυσικά ήταν ο ένας από τους πέντε, και μαζί με τον Γερμανό στα γκαράζ των ομάδων τους επέστρεψαν οι Τσουνόντα, Ράσελ, Λατίφι και Μαζέπιν. Για πρώτη φορά φέτος ο Τζορτζ Ράσελ δεν πέρασε από το Q1 και θα εκκινήσει από τη 17η θέση.

Q2

Στο Q2 η στρατηγική των ομάδων έπρεπε να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιθυμία τους να ξεκινήσουν τον αγώνα με τη μεσαία (κίτρινη) γόμα των ελαστικών της Pirelli και στο να μη διακινδυνεύσουν να μείνουν εκτός τελικής 10άδας. Για τις Mercedes και Red Bull η επιλογή ήταν εύκολη – και τα τέσσερα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα με τη μεσαία γόμα. Όλοι οι υπόλοιποι ωστόσο επέλεξαν τη μαλακή (κόκκινη) γόμα.

Ο Λιούις Χάμιλτον έφερε ξανά τη Mercedes στην κορυφή του πίνακα των χρόνων, καθώς ήταν 2 δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Φερστάπεν. «Σφήνα» ανάμεσά τους μπήκε ο Λεκλέρ με τη Ferrari, που όμως είχε τα μαλακά ελαστικά. Το πιο σημαντικό όμως στο Q2 είναι και πάλι ποιοι θα πάρουν τις 5 τελευταίες θέσεις και θα αποκλειστούν από τη συνέχεια. Σε αυτά τα αγωνιώδη λεπτά ο Κάρλος Σάινθ με την άλλη Ferrari είχε έξοδο και χτύπησε στις μπαριέρες, προκαλώντας την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας. Ο Ισπανός έμεινε στη 15η θέση, αφού δεν κατάφερε να σημειώσει χρόνο.

Με περίπου 6,5 λεπτά να μένουν στο ρολόι, όταν η περίοδος ξεκίνησε ξανά πολλά μονοθέσια βγήκαν στην πίστα για να προλάβουν άλλη μία προσπάθεια και να διεκδικήσουν μία θέση στη 10άδα. Ο Φερστάπεν άλλαξε τη στρατηγική του και έκανε γρήγορη προσπάθεια με τα μαλακά ελαστικά, παίρνοντας την πρώτη θέση. Το ίδιο έκανε και ο Πέρεζ με την άλλη Red Bull και έκανε τον 4ο χρόνο. Και πάλι ο ένας από τους πέντε που αποκλείστηκαν ήταν ήδη γνωστός, αφού η Ferrari του Σάινθ δεν συμμετείχε. Οι άλλοι τέσσερις οδηγοί που παρακολούθησαν το Q3 από την τηλεόραση ήταν οι Ρικιάρντο, Στρολ Ράικονεν και Τζιοβινάτσι.

Q3

Στο 3ο μέρος των κατατακτήριων η στρατηγική δεν έχει πλέον τον πρώτο λόγο και αυτό που μετράει περισσότερο είναι η απόλυτη ταχύτητα. Έτσι, 10 μονοθέσια βγήκαν στην πίστα με φρέσκα, μαλακά ελαστικά με σκοπό να κάνουν τον ταχύτερο γύρο και να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση στην εκκίνηση. Σε αυτή τη διαδικασία οι διεκδικητές της pole κάνουν συνήθως δύο γρήγορες προσπάθειες. Στην πρώτη προσπάθεια ο Λιούις Χάμιλτον ήταν εμφατικά ταχύτερος, καθώς άφησε 3 δέκατα πίσω του τον Μπότας και πάνω από μισό δευτερόλεπτο τον Φερστάπεν, που δεν έβρισκε αρκετή πρόσφυση.

Στη δεύτερη προσπάθεια ο Χάμιλτον βρέθηκε μπροστά από τον Φερστάπεν στο γύρο εξόδου και οδήγησε όσο πιο αργά μπορούσε, για να περάσουν και οι δύο τη γραμμή την τελευταία στιγμή. Ο ίδιος δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα να βελτιώσει το χρόνο του και δεν προσπάθησε καν. Ο Φερστάπεν κατάφερε να βελτιώσει λίγο, αλλά και πάλι έμεινε πάνω από 4 δέκατα πισω από τον Βρετανό και στην 3η θέση της εκκίνησης, πίσω και από τον Μπότας. Δίπλα του στην 4η θέση θα έχει τον Σέρχιο Πέρεζ. Ακολούθησαν οι Γκασλί. Νόρις, Λεκλέρ, Οκόν, Αλόνσο και Φέτελ.

Ο αγώνας της Κυριακής στην ουγγρική πίστα αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς από τους 10 πρώτους μόνο οι δύο Mercedes θα εκκινήσουν με τα μεσαία ελαστικά και όλοι οι άλλοι με τα μαλακά. Ύστερα μάλιστα από όσα έγιναν στο Σιλβερστον πριν από δύο εβδομάδες, η μάχη της πρώτης στροφής αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, αν και αυτήν τη φορά ο Χάμιλτον θα έχει πίσω του τον Μπότας και όχι τον Φερστάπεν.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας και την εξέλιξή του μπορείτε όπως πάντα να παρακολουθήσετε μέσα από το LIVE του Gazzetta.

Αποτελέσματα Κατατακτήριων Δοκιμών GP Ουγγαρίας