Ο Μικ Σουμάχερ διέλυσε το μονοθέσιο της Haas στο FP3 του GP Ουγγαρίας (vid)

O Μικ Σουμάχερ είχε έξοδο στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Ουγγαρίας, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο μονοθέσιό του.

Το GP Ουγγαρίας εξελίσσεται με τον χειρότερο τρόπο για τον Μικ Σουμάχερ, ο οποίος είχε πρόσκρουση στις μπαριέρες στη διαδικασία του FP3. O νεαρός Γερμανός οδηγός της Haas, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στη στροφή 11 και χτύπησε στα προστατευτικά ελαστικά με 17 λεπτά να απομένουν στη διαδικασία.

Ο Σουμάχερ βγήκε ανέπαφος από το μονοθέσιό του και μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο για προληπτικές εξετάσεις. Όπως ανακοίνωσε η Haas, οι γιατροί έδωσαν το «οκ» ώστε να επιστρέψει στο γκαράζ της ομάδας του. Η εξέλιξη αυτή τον φέρνει σε μειονεκτική θέση για τις κατατακτήριες δοκιμές, καθώς οι μηχανικοί του έχουν αρκετή δουλειά να κάνουν ώστε να ετοιμάσουν έγκαιρα τη VF-21.

O Σουμάχερ έχει ατύχημα σε FP3 για δεύτερη φορά φέτος. Η πρώτη ήταν στο Μονακό, όπου η ζημιά δεν του επέτρεψε να πάρει μέρος στις κατατακτήριες και στην Ουγγαρία είναι πολύ πιθανό να συμβεί ξανά το ίδιο.

Δείτε την έξοδο του Μικ Σουμάχερ στο FP3.

A hefty shunt for @SchumacherMick in FP3 saw the session red flagged



Thankfully, the @HaasF1Team driver has been given the all-clear by the medical centre #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/qm1MupdB2N