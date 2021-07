GP Ουγγαρίας FP3: Ταχύτερος o Χάμιλτον, ατύχημα ο Σουμάχερ

O Λιούις Χάμιλτον ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών, μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν, με τη μάχη των δύο στις κατατακτήριες να αναμένεται μεγάλη.

Η δράση συνεχίστηκε στο Ουγγαρόρινγκ με τον Λιούις Χάμιλτον να είναι ταχύτερος στο FP3 του GP Ουγγαρίας και να δείχνει το μεγάλο φαβορί για την pole position. Οι καιρικές συνθήκες έκαναν και πάλι το χατίρι σε ομάδες και οδηγούς, παρά τις προβλέψεις για βροχή.

Η πίστα ήταν σε χειρότερη κατάσταση από πλευράς πρόσφυσης σε σύγκριση με την Παρασκευή, κάτι το οποίο ανακάτεψε την τράπουλα στην απόδοση των μονοθεσίων. Η μειωμένη πρόσφυση έφερε μπελάδες στους οδηγούς, με τον Μικ Σουμάχερ να προκαλεί κόκκινη σημαία μετά από έξοδο στη στροφή 11. Ο Γερμανός διέλυσε το εμπρός μέρος της Haas και οι μηχανικοί του θα κάνουν αγώνα δρόμου ώστε να ετοιμάσουν το μονοθέσιο για τις κατατακτήριες.

A big hit for Mick Schumacher, he is safely out of the car #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/Zp5ATOiL0F