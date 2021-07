Οι αναβαθμίσεις για τα μοντέλα μοτοσικλετών της BMW

Νέα χρώματα, στιλ, στάνταρ και προαιρετικό εξοπλισμό περιλαμβάνει το πρόγραμμα για τα μοντέλα Μ.Υ. 2022 της BMW Motorrad.

Η BMW Motorrad, το τμήμα μοτοσικλετών της BMW, έδωσε στη δημοσιότητα τις αναβαθμίσεις που θα έχουν τα μοντέλα της που έχουν σήμανση Μ.Υ. 2022 (Model Year). Τα μοντέλα αυτά θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία σε όλους τους αντιπροσώπους της BMW από τον Αύγουστο του 2021.

Αναλυτικά οι αναβαθμίσεις για όλα τα μοντέλα

BMW G 310 GS.

Νέο στυλ Triple Black σε Cosmicblack uni 2, η Edition „40 years GS“ καταργείται.

BMW G 310 R.

Νέο στυλ Passion σε Kyanite blue metallic and κόκκινες ζάντες, το Polar white καταργείται.

Cosmic black 2 με νέα βάση πινακίδας και νέα μάσκα σε μαύρο χρώμα.

BMW R nineT Scrambler.

Νέος προαιρετικός εξοπλισμός: Offroad ελαστικά για το MY 2022.

BMW R nineT Urban GS.

Νέο χρώμα Imperial blue metallic, η έκδοση Black storm metallic Edition „40 years GS“ καταργείται.

Νέος προαιρετικός εξοπλισμός: Offroad tyres για το MY 2022.

BMW R 18 / R 18 Classic.

Νέα χρώματα Mars red metallic, Manhattan metallic matt και Option 719 Galaxy Dust metallic/Titanium silver2 metallic.

Στο Option 719 Galaxy Dust metallic/Titansilber 2 metallic black, ο κινητήρας είναι βαμμένος σε μαύρο χρώμα και διαθέτει και υποβοήθηση όπισθεν.

Αλλαγή στη γεωμετρία των κάτω βάσεων βαλιτσών. Δεν απαιτείται αποσυναρμολόγηση όταν οδηγείς χωρίς βαλίτσα. (R18 Classic μόνο).

Η έκδοση First Edition καταργείται.

Νέο πακέτο Option 719 Design AERO περιλαμβάνει κυλινδροκεφαλές και μπροστινό τμήμα κινητήρα από βουρτσισμένο αλουμίνιο καθώς και σέλα Option 719 και δύο σετ τροχών Option 719, AERO και ICON.

Σχεδίαση: δυνατότητα επιλογής χρωμίου για όλες τις χρωματικές εκδόσεις από το M.Y. 2022.

Δυνατότητα επιλογής επένδυσης για τα Black storm metallic και Mars red metallic από το M.Y. 2022.

BMW R 1250 GS.

Νέος προαιρετικός εξοπλισμός: Βάση για αλουμινένιες βαλίτσες.

BMW R 1250 RT.

Νέο Στυλ Triple Black / Black storm metallic 2, η έκδοση Style Elegance με Manhattan metallic καταργείται.

Ενημέρωση λογισμικού με νέες λειτουργίες: Προγραμματιζόμενο μπουτόν Αγαπημένων (Favourite), βελτιωμένη απεικόνιση και λειτουργικότητα οθόνης TFT (διατίθεται από 1η Οκτωβρίου 2021).

BMW R 1250 RS.

Νέο στυλ Style Sport σε Light white που περιλαμβάνει κόκκινο πλαίσιο, το Austin Yellow καταργείται.

BMW S 1000 RR.

Νέο Style Passion με Mineral grey metallic.

M Chassis kit, νέο, στάνταρ εξοπλισμός. Με ρύθμιση ύψους πίσω ανάρτησης.

Προαιρετικό Dynamic package με νέο περιεχόμενο: Riding Modes Pro, DDC, cruise control, θερμαινόμενα γκριπ.

Race package με αλυσίδα M Endurance + σπορ τελικό εξάτμισης ή σύστημα εξάτμισης M Titanium.

M package με σέλα M Sports, ελαφριά μπαταρία M, M GPS καταγραφικό γύρων (laptrigger), τροχούς M Carbon ή σφυρήλατους τροχούς M, νέα τάπα ρεζερβουάρ σε μαύρο χρώμα.

Billet pack με νέο περιεχόμενο: αναδιπλούμενες μανέτες M (φρένου/συμπλέκτη), μαρσπιέ M αριστερό/δεξί, M Brake δεξί προστατευτικό μανέτας φρένου. Τα προστατευτικά κινητήρα και μανέτας συμπλέκτη καταργούνται (=>χαμηλότερη τιμή).

Το Sports package καταργείται.

Όλα τα πακέτα συνδυάζονται.

Οι δύο εκδόσεις τροχών M παραγγέλνονται μεμονωμένα για κάθε χρώμα.

BMW S 1000 XR.

Νέο στυλ Triple Black σε Black storm metallic 2, νέα χρώματα Racing red 2 and Light white/M Motorsport.

Τα Ice grey, Racing red /White aluminium metallic matt και Light white/Racingbl. met./Racing red (Style Sport) καταργούνται.

M Package, νέο, μόνο σε συνδυασμό με Light white/M Motorsport (για πρώτη φορά χρώματα M για την XR!).

Το Billet pack καταργεί το αριστερό προστατευτικό κινητήρα.

BMW F 750 GS.

Νέο Στυλ Triple Black με Black storm metallic που περιλαμβάνει και προστατευτικές χούφτες.

Η Edition „40 years GS“ Black storm metallic καταργείται.

BMW F 850 GS.

Νέο Στυλ Triple Black με Black storm metallic που περιλαμβάνει και προστατευτικές χούφτες.

Η Edition „40 years GS“ Black storm metallic καταργείται.

BMW F 850 GS Adventure.

Νέο Στυλ Triple Black με Black storm metallic που περιλαμβάνει διπλή σέλα.

Νέο χρώμα Light white uni, οι Edition „40 years GS“ Black storm metallic και Ice grey uni καταργούνται.

BMW F 900 R.

Νέο Στυλ Exclusive με Blue stone metallic.

Νέο Στυλ Sport με Light white /Racing blue metallic/Racing red περιλαμβάνει ποδιά κινητήρα, το κάλυμμα σέλας συνεπιβάτη καταργείται.

Οι εκδόσεις San Marino blue metallic και Style Sport Hockenheim με Silver metallic/Racing red καταργούνται.

BMW F 900 XR.

Νέο στυλ Triple Black με Black storm metallic που περιλαμβάνει και προστατευτικές χούφτες.

Η έκδοση Style Exclusive με Galvanic Gold metallic καταργείται.