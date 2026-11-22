MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά την Πορτογαλία
- Πρωταθλητής ο Μάρκεθ, ανοιχτή η μάχη της δεύτερης θέσης
- Η βαθμολογία των αναβατών
- Κατασκευαστές: Προβάδισμα εννέα βαθμών για την Aprilia
- Ομάδες: Στο +171 η Aprilia Racing
Με τον Μαρκ Μάρκεθ να εξασφαλίζει και μαθηματικά το πρωτάθλημα αναβατών ολοκληρώθηκε το Grand Prix Πορτογαλίας για το MotoGP. Ο Ισπανός έφτασε τους 439 βαθμούς με την όγδοη θέση στο Πορτιμάο και βρίσκεται πλέον στο +43 από τον Χόρχε Μαρτίν, με ένα αγωνιστικό τριήμερο να απομένει μέχρι το τέλος της σεζόν.
Ο Μάρκο Μπετζέκι ήταν ο μεγάλος κερδισμένος στη μάχη πίσω από τον πρωταθλητή. Με το απόλυτο των 37 βαθμών από τις νίκες σε Σπριντ και Grand Prix έφτασε τους 394 και πλησίασε τον Μαρτίν στους μόλις δύο βαθμούς. Παράλληλα, η Aprilia πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των κατασκευαστών, εννέα βαθμούς μπροστά από την Ducati.
Πρωταθλητής ο Μάρκεθ, ανοιχτή η μάχη της δεύτερης θέσης
Ο Μάρκεθ πήρε τους οκτώ βαθμούς που αντιστοιχούν στην όγδοη θέση του κυριακάτικου αγώνα και ανέβασε τη συγκομιδή του στους 439. Η διαφορά των 43 βαθμών από τον Μαρτίν είναι μεγαλύτερη από τους 37 που παραμένουν διαθέσιμοι στη Βαλένθια, εξασφαλίζοντάς του τον όγδοο τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία.
Αντίθετα, η δεύτερη θέση θα κριθεί στον τελευταίο γύρο. Ο Μαρτίν έχει 396 βαθμούς και ο Μπετζέκι 394, με τους δύο εργοστασιακούς αναβάτες της Aprilia να φτάνουν στη Βαλένθια χωρισμένοι από την ελάχιστη διαφορά των δύο βαθμών.
Η βαθμολογία των αναβατών
Ο Πέδρο Ακόστα παραμένει τέταρτος με 315 βαθμούς, όμως ο Άι Ογκούρα πλησίασε στους έξι, φτάνοντας τους 309. Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο βρίσκεται έκτος με 298 και ο Ραούλ Φερνάντεθ ακολουθεί στους 283, μετά τους 25 βαθμούς που συγκέντρωσε συνολικά στην Πορτογαλία.
Ο Μπραντ Μπίντερ διατηρεί τη 12η θέση με 127 βαθμούς, τρεις περισσότερους από τον Λούκα Μαρίνι. Ο Τζακ Μίλερ ανέβηκε στη 18η θέση με 34, ενώ ο Ίκερ Λεκουόνα έφτασε τους 25 βαθμούς, παραμένοντας 21ος.
|Θέση
|Αναβάτης
|Βαθμοί
|Διαφορά από την κορυφή
|1
|Μαρκ Μάρκεθ
|439
|—
|2
|Χόρχε Μαρτίν
|396
|43
|3
|Μάρκο Μπετζέκι
|394
|45
|4
|Πέδρο Ακόστα
|315
|124
|5
|Άι Ογκούρα
|309
|130
|6
|Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο
|298
|141
|7
|Ραούλ Φερνάντεθ
|283
|156
|8
|Άλεξ Μάρκεθ
|204
|235
|9
|Πέκο Μπανάια
|173
|266
|10
|Ενέα Μπαστιανίνι
|152
|287
|11
|Φερμίν Αλντεγκέρ
|139
|300
|12
|Μπραντ Μπίντερ
|127
|312
|13
|Λούκα Μαρίνι
|124
|315
|14
|Φάμπιο Κουαρταραρό
|85
|354
|15
|Ντιόγκο Μορέιρα
|78
|361
|16
|Φράνκο Μορμπιντέλι
|71
|368
|17
|Ζοάν Ζαρκό
|63
|376
|18
|Τζακ Μίλερ
|34
|405
|19
|Ζοάν Μιρ
|33
|406
|20
|Άλεξ Ρινς
|31
|408
|21
|Ίκερ Λεκουόνα
|25
|414
|22
|Τοπράκ Ραζγκατλίογλου
|18
|421
|23
|Μάβερικ Βινιάλες
|17
|422
|24
|Αουγκούστο Φερνάντεθ
|6
|433
|25
|Πολ Εσπαργκαρό
|5
|434
|26
|Σομκιάτ Τσάντρα
|3
|436
|27
|Τακάκι Νακαγκάμι
|3
|436
|28
|Τζέικ Ντίξον
|2
|437
|29
|Καλ Κράτσλοου
|0
|439
|30
|Γιόνας Φόλγκερ
|0
|439
|31
|Λορέντσο Σαβαντόρι
|0
|439
|32
|Μικέλε Πίρο
|0
|439
|33
|Αλέις Εσπαργκαρό
|0
|439
Κατασκευαστές: Προβάδισμα εννέα βαθμών για την Aprilia
Αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή έφερε το Πορτιμάο. Η Aprilia συγκέντρωσε το μέγιστο των 37 βαθμών στο αγωνιστικό τριήμερο και έφτασε τους 598, προσπερνώντας την Ducati, η οποία έχει πλέον 589.
Η διαφορά των εννέα βαθμών αφήνει ανοιχτή τη μάχη του τίτλου ενόψει Βαλένθια. Η KTM παραμένει τρίτη με 378 βαθμούς, μπροστά από τη Honda με 197 και τη Yamaha με 111.
|Θέση
|Κατασκευαστής
|Βαθμοί
|Διαφορά από την κορυφή
|1
|Aprilia
|598
|—
|2
|Ducati
|589
|9
|3
|KTM
|378
|220
|4
|Honda
|197
|401
|5
|Yamaha
|111
|487
Ομάδες: Στο +171 η Aprilia Racing
Η Aprilia Racing έχει ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα ομάδων και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την πρώτη θέση της στον πίνακα. Με τους 62 βαθμούς που πρόσθεσαν οι Μαρτίν και Μπετζέκι στην Πορτογαλία έφτασε τους 790, αυξάνοντας τη διαφορά από την Ducati Lenovo Team στους 171.
Η εργοστασιακή ομάδα της Ducati έχει 619 βαθμούς, ενώ η SuperFile Trackhouse MotoGP Team ακολουθεί με 592. Η διαφορά τους μειώθηκε στους 27 βαθμούς, διατηρώντας ανοιχτή τη μάχη για τη δεύτερη θέση.
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|Διαφορά από την κορυφή
|1
|Aprilia Racing
|790
|—
|2
|Ducati Lenovo Team
|619
|171
|3
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|592
|198
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|442
|348
|5
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|369
|421
|6
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|361
|429
|7
|Red Bull KTM Tech3
|174
|616
|8
|Honda HRC
|165
|625
|9
|LCR Honda
|141
|649
|10
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|116
|674
|11
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|52
|738
Το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται στο Circuit Ricardo Tormo, στη Βαλένθια, το τριήμερο 27–29 Νοεμβρίου. Ο τίτλος των αναβατών έχει κριθεί, αλλά η δεύτερη θέση και το πρωτάθλημα κατασκευαστών παραμένουν ανοιχτά.