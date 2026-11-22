Ο Μαρκ Μάρκεθ εξασφάλισε το πρωτάθλημα αναβατών, ο Μπετζέκι πλησίασε τον Μαρτίν στους δύο βαθμούς και η Aprilia πέρασε μπροστά από την Ducati στους κατασκευαστές.

Με τον Μαρκ Μάρκεθ να εξασφαλίζει και μαθηματικά το πρωτάθλημα αναβατών ολοκληρώθηκε το Grand Prix Πορτογαλίας για το MotoGP. Ο Ισπανός έφτασε τους 439 βαθμούς με την όγδοη θέση στο Πορτιμάο και βρίσκεται πλέον στο +43 από τον Χόρχε Μαρτίν, με ένα αγωνιστικό τριήμερο να απομένει μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Μάρκο Μπετζέκι ήταν ο μεγάλος κερδισμένος στη μάχη πίσω από τον πρωταθλητή. Με το απόλυτο των 37 βαθμών από τις νίκες σε Σπριντ και Grand Prix έφτασε τους 394 και πλησίασε τον Μαρτίν στους μόλις δύο βαθμούς. Παράλληλα, η Aprilia πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των κατασκευαστών, εννέα βαθμούς μπροστά από την Ducati.

Πρωταθλητής ο Μάρκεθ, ανοιχτή η μάχη της δεύτερης θέσης

Ο Μάρκεθ πήρε τους οκτώ βαθμούς που αντιστοιχούν στην όγδοη θέση του κυριακάτικου αγώνα και ανέβασε τη συγκομιδή του στους 439. Η διαφορά των 43 βαθμών από τον Μαρτίν είναι μεγαλύτερη από τους 37 που παραμένουν διαθέσιμοι στη Βαλένθια, εξασφαλίζοντάς του τον όγδοο τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία.

Αντίθετα, η δεύτερη θέση θα κριθεί στον τελευταίο γύρο. Ο Μαρτίν έχει 396 βαθμούς και ο Μπετζέκι 394, με τους δύο εργοστασιακούς αναβάτες της Aprilia να φτάνουν στη Βαλένθια χωρισμένοι από την ελάχιστη διαφορά των δύο βαθμών.

Η βαθμολογία των αναβατών

Ο Πέδρο Ακόστα παραμένει τέταρτος με 315 βαθμούς, όμως ο Άι Ογκούρα πλησίασε στους έξι, φτάνοντας τους 309. Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο βρίσκεται έκτος με 298 και ο Ραούλ Φερνάντεθ ακολουθεί στους 283, μετά τους 25 βαθμούς που συγκέντρωσε συνολικά στην Πορτογαλία.

Ο Μπραντ Μπίντερ διατηρεί τη 12η θέση με 127 βαθμούς, τρεις περισσότερους από τον Λούκα Μαρίνι. Ο Τζακ Μίλερ ανέβηκε στη 18η θέση με 34, ενώ ο Ίκερ Λεκουόνα έφτασε τους 25 βαθμούς, παραμένοντας 21ος.

Θέση Αναβάτης Βαθμοί Διαφορά από την κορυφή 1 Μαρκ Μάρκεθ 439 — 2 Χόρχε Μαρτίν 396 43 3 Μάρκο Μπετζέκι 394 45 4 Πέδρο Ακόστα 315 124 5 Άι Ογκούρα 309 130 6 Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο 298 141 7 Ραούλ Φερνάντεθ 283 156 8 Άλεξ Μάρκεθ 204 235 9 Πέκο Μπανάια 173 266 10 Ενέα Μπαστιανίνι 152 287 11 Φερμίν Αλντεγκέρ 139 300 12 Μπραντ Μπίντερ 127 312 13 Λούκα Μαρίνι 124 315 14 Φάμπιο Κουαρταραρό 85 354 15 Ντιόγκο Μορέιρα 78 361 16 Φράνκο Μορμπιντέλι 71 368 17 Ζοάν Ζαρκό 63 376 18 Τζακ Μίλερ 34 405 19 Ζοάν Μιρ 33 406 20 Άλεξ Ρινς 31 408 21 Ίκερ Λεκουόνα 25 414 22 Τοπράκ Ραζγκατλίογλου 18 421 23 Μάβερικ Βινιάλες 17 422 24 Αουγκούστο Φερνάντεθ 6 433 25 Πολ Εσπαργκαρό 5 434 26 Σομκιάτ Τσάντρα 3 436 27 Τακάκι Νακαγκάμι 3 436 28 Τζέικ Ντίξον 2 437 29 Καλ Κράτσλοου 0 439 30 Γιόνας Φόλγκερ 0 439 31 Λορέντσο Σαβαντόρι 0 439 32 Μικέλε Πίρο 0 439 33 Αλέις Εσπαργκαρό 0 439

Κατασκευαστές: Προβάδισμα εννέα βαθμών για την Aprilia

Αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή έφερε το Πορτιμάο. Η Aprilia συγκέντρωσε το μέγιστο των 37 βαθμών στο αγωνιστικό τριήμερο και έφτασε τους 598, προσπερνώντας την Ducati, η οποία έχει πλέον 589.

Η διαφορά των εννέα βαθμών αφήνει ανοιχτή τη μάχη του τίτλου ενόψει Βαλένθια. Η KTM παραμένει τρίτη με 378 βαθμούς, μπροστά από τη Honda με 197 και τη Yamaha με 111.

Θέση Κατασκευαστής Βαθμοί Διαφορά από την κορυφή 1 Aprilia 598 — 2 Ducati 589 9 3 KTM 378 220 4 Honda 197 401 5 Yamaha 111 487

Ομάδες: Στο +171 η Aprilia Racing

Η Aprilia Racing έχει ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα ομάδων και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την πρώτη θέση της στον πίνακα. Με τους 62 βαθμούς που πρόσθεσαν οι Μαρτίν και Μπετζέκι στην Πορτογαλία έφτασε τους 790, αυξάνοντας τη διαφορά από την Ducati Lenovo Team στους 171.

Η εργοστασιακή ομάδα της Ducati έχει 619 βαθμούς, ενώ η SuperFile Trackhouse MotoGP Team ακολουθεί με 592. Η διαφορά τους μειώθηκε στους 27 βαθμούς, διατηρώντας ανοιχτή τη μάχη για τη δεύτερη θέση.

Θέση Ομάδα Βαθμοί Διαφορά από την κορυφή 1 Aprilia Racing 790 — 2 Ducati Lenovo Team 619 171 3 SuperFile Trackhouse MotoGP Team 592 198 4 Red Bull KTM Factory Racing 442 348 5 Pertamina Enduro VR46 Racing Team 369 421 6 BK8 Gresini Racing MotoGP 361 429 7 Red Bull KTM Tech3 174 616 8 Honda HRC 165 625 9 LCR Honda 141 649 10 Monster Energy Yamaha MotoGP Team 116 674 11 Prima Pramac Yamaha MotoGP 52 738

Το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται στο Circuit Ricardo Tormo, στη Βαλένθια, το τριήμερο 27–29 Νοεμβρίου. Ο τίτλος των αναβατών έχει κριθεί, αλλά η δεύτερη θέση και το πρωτάθλημα κατασκευαστών παραμένουν ανοιχτά.