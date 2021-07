Bentley Flying Spur Hybrid: Η πολυτέλεια μπορεί να είναι «πράσινη»

Το υπερπολυτελές σεντάν της Bentley απέκτησε νέα, υβριδική έκδοση

Η Bentley Motors εμπλουτίζει τη γκάμα της τρίτης γενιάς Flying Spur με τη νέα Flying Spur Hybrid. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της μάρκας προς τον εξηλεκτρισμό μέσω της υλοποίησης της στρατηγικής Beyond100, που προβλέπει τον μετασχηματισμό της Bentley σε έναν οργανισμό με μηδενικό αποτύπωμα ως προς τον άνθρακα.

Υψηλή απόδοση

Στην νέα Flying Spur Hybrid, η Bentley αποδεικνύει ότι πολυτέλεια και ενεργειακή απόδοση μπορούν να συνδυαστούν αρμονικά. Το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί βενζινοκινητήρα V6 2,9 λίτρων και προηγμένο ηλεκτρικό κινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 544 PS και θηριώδη ροπή 750 Nm - επιπλέον 95 ίπποι σε σύγκριση με την Bentayga Hybrid. Ο κινητήρας αποδίδει πάνω από 150 PS ανά λίτρο, ακόμη υψηλότερο νούμερο από την Flying Spur V8.

Ο προηγμένος σύγχρονου ηλεκτρικός κινητήρας μόνιμου μαγνήτη βρίσκεται μεταξύ του κιβωτίου ταχυτήτων και του κινητήρα εσωτερικής καύσης και παρέχει ισχύ έως 136 PS και 400 Nm ροπής. Η ταχεία απόκρισή του ελαχιστοποιεί κάθε αντιληπτή καθυστέρηση που συχνά σχετίζεται με υστέρηση του υπερσυμπιεστή.

Πλήρως ηλεκτρική λειτουργία

Ο ηλεκτροκινητήρας τροφοδοτείται από μπαταρία ιόντων λιθίου 14,1 kWh και μπορεί να φορτιστεί στο 100% σε μόλις δυόμισι ώρες. Κινούμενη αμιγώς ηλεκτρικά, η νέα Flying Spur Hybrid έχει αυτονομία 40 χιλιομέτρων (εν αναμονή πιστοποίησης). Το νέο μοντέλο υστερεί ελάχιστα της Flying Spur V8 σε επιτάχυνση, επιτυγχάνοντας 0-100 χλμ./ώρα σε 4,3 δευτερόλεπτα ενώ η τελική ταχύτητα είναι 285 χλμ./ώρα. Το νέο υβριδικό κινητήριο σύστημα επιτυγχάνει σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, ενώ παράλληλα παρέχει την αυθεντική, αβίαστη και εκλεπτυσμένη απόδοση της Bentley.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του ένα σύνολο προηγμένων υπηρεσιών (My Car Statistics, My Battery Charge, My Cabin Comfort) για τον πλήρη έλεγχο της Flying Spur Hybrid ενώ πληροφορείται για το πότε το αυτοκίνητο λειτουργεί αποκλειστικά ηλεκτρικά, ανακτά ενέργεια κατά τον ελεύθερο τροχασμό ή κάνει χρήση του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Μέσα στην καμπίνα, ο αυτόματος διακόπτης Start-Stop έχει αντικατασταθεί από ένα χειριστήριο για τις τρεις ηλεκτρικές λειτουργίες EV Drive, Hybrid Mode και Hold Mode, επιτρέποντας στον οδηγό να διαχειριστεί τη χρήση της μπαταρίας κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Η λειτουργία EV Drive επιλέγεται μόλις ενεργοποιηθεί το αυτοκίνητο και μεγιστοποιεί την ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης. Είναι ιδανική για οδήγηση στηνπόλη και για μικρότερες διαδρομές. Η λειτουργία Hybrid είναι κατάλληλη για μεγαλύτερα ταξείδια και χρησιμοποιεί προγνωστική λειτουργία ενώ επικοινωνεί με το σύστημα πλοήγησης. Εισάγοντας έναν προορισμό, το αυτοκίνητο ενεργοποιεί αυτόματα τη σωστή λειτουργία οδήγησης για κάθε μέρος της διαδρομής, υπολογίζοντας συνεχώς την πιο αποδοτική χρήση της φόρτισης της μπαταρίας και αποθηκεύοντας ηλεκτρική ενέργεια για τμήματα της διαδρομής όπου είναι πιο χρήσιμο. Η λειτουργία Hold εξισορροπεί τον θερμικό κινητήρα και την ηλεκτρική ισχύ για εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να διατηρεί υψηλά τη φόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης για μετέπειτα χρήση.

Ξεχωριστό στιλ

Η Flying Spur Hybrid ξεχωρίζει εξωτερικά από επτά ιδιαίτερα χρώματα βαφής, προσεκτικά επιλεγμένα για τον χαρακτήρα και το στυλ του αυτοκινήτου. Ένα σήμα “Hybrid” τοποθετημένο στο μπροστινό φτερό, τετράγωνες απολήξεις εξάτμισης και το σημείο φόρτισης στο αριστερό πίσω φτερό, ξεχωρίζουν το μοντέλο από τις υπόλοιπες εκδόσεις.

Το εσωτερικό της Flying Spur Hybrid διαθέτει την τυπική απαράμιλλη πολυτέλεια και καινοτομία της μάρκας - κομψό και μοναδικό, με εξαιρετικά άνετα καθίσματα, μοναδικής πολυτέλειας υλικά και αμέτρητες δυνατότητες εξατομίκευσης. Όλες οι Flying Spurs κατασκευάζονται στην έδρα της Bentley στο Crewe, στο πρώτο εργοστάσιο πολυτελών αυτοκινήτων στον κόσμο με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Τα πρώτα αυτοκίνητα θα παραδοθούν σε πελάτες πριν το τέλος του έτους.