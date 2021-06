Μάγκνουσεν και Γκροζάν ξανά μαζί (vid)

Οι πρώην οδηγοί της Haas, Κέβιν Μάγκνουσεν και Ρομέν Γκροζάν συναντήθηκαν για πρώτη φορά έπειτα από την αποχώρησή τους από την Formula 1.

H μεγάλη συνάντηση των Κέβιν Μάγκνουσεν και Ρομέν Γκροζάν έγινε στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ το σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Συγκεκριμένα οι δύο οδηγοί βρέθηκαν στο Belle Isle όπου το Indycar και το πρωτάθλημα σπορ αγωνιστικών αυτοκινήτων της IMSA είχαν αγώνα στην ίδια πίστα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι δύο οδηγοί βρέθηκαν στον ίδιο χώρο μετά το GP Μπαχρέιν τον περασμένο Νοέμβριο. Ο αγώνας αυτός είχε σημαδευτεί από το τρομακτικό ατύχημα του Γκροζάν, ο οποίος κόντεψε να χάσει τη ζωή του.

Η τύχη των δύο οδηγών ήταν πολύ διαφορετική στους αγώνες τους. Ο Μάγκνουσεν οδηγώντας για την ομάδα της Chip Ganassi κατέκτησε τη νίκη στον αγώνα της IMSA, πίσω από το τιμόνι του #01 Cadillac DPi. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Δανού μετά από 8 χρόνια στους αγώνες.

Από την άλλη ο Γκροζάν είχε ένα άσχημο αγωνιστικό τριήμερο. Τόσο στον αγώνα του Σαββάτου αλλά και της Κυριακής εγκατέλειψε, δίχως να σκοράρει βαθμούς. Νικητής του πρώτου αγώνα ήταν ο πρώην οδηγός της F1, Μάρκους Έρικσον, ενώ ο οδηγός της McLaren, Πάτο Ογουόρντ νίκησε τον Δεύτερο την Κυριακή.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τους Μάγκνουσεν και Γκροζάν να συναντιούνται για πρώτη φορά μετά από 7 ολόκληρους μήνες.

