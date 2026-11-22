Από τις πολλαπλές επεμβάσεις και την αγωνία της επιστροφής μέχρι την ανατροπή των 102 βαθμών, η χρονιά που έφερε στον Μαρκ Μάρκεθ άλλον έναν τίτλο στο MotoGP χωράει πολλές ζωές μέσα στην ίδια καριέρα.

Την τελευταία ημέρα του φετινού Μαΐου, ο Μαρκ Μάρκεθ έβλεπε την κορυφή του MotoGP με το κιάλι. Οι 102 βαθμοί ήταν τεράστια απόσταση και ήταν γραμμένοι στη βαθμολογία, δίπλα σε ονόματα αντιπάλων που μέχρι εκείνο το σημείο κέρδιζαν αγώνες και απομακρύνονταν. Ο Μάρκεθ, τη χρονιά που έπρεπε να υπερασπίζεται τον τίτλο του, είχε επιστρέψει από ακόμη μία επέμβαση στον δεξιό ώμο και έφευγε από το Μουτζέλο χωρίς νίκη σε κυριακάτικο Grand Prix μέσα στο 2026. Ο Γολγοθάς μπροστά του έμοιαζε αδιάβατος.

Πίσω από εκείνον τον αριθμό υπήρχαν κι άλλες αποστάσεις. Από το κρεβάτι του χειρουργείου μέχρι την πρώτη προπόνηση. Από εκεί μέχρι τη σέλα. Από την πρώτη έξοδο στην πίστα μέχρι τον γύρο στον οποίο θα εμπιστευόταν ξανά το σώμα του. Ο Μάρκεθ είχε διανύσει με επιτυχία αυτές τις διαδρομές τόσες φορές, ώστε ο κόσμος είχε σχεδόν συνηθίσει να τον περιμένει στην άλλη άκρη.

Λίγους μήνες αργότερα, στο φιλόξενο Πορτιμάο βλέπει τους αντιπάλους του από ψηλά για άλλη μία φορά. Ο Μαρκ Μάρκεθ, εμβληματικός αναβάτης της Ducati πλέον, κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έναν γύρο πριν από το τέλος της χρονιάς και έγραψε ιστορία. Ο όγδοος τίτλος του στη μεγάλη κατηγορία και δέκατος συνολικά προσθέτει έναν ακόμη αριθμό στα κατορθώματά του. Η διαδρομή μέχρι εκεί, όμως, εξηγεί γιατί οι αριθμοί δυσκολεύονται πια να την περιγράψουν. Η επιστροφή έγινε επαναλαμβανόμενο μοτίβο στην καριέρα του, με τόσο εντυπωσιακή κατάληξη ώστε κάθε προηγούμενος Γολγοθάς να φαίνεται, από μακριά, ευκολότερος απ’ όσο υπήρξε.

Τότε που όλα έμοιαζαν να του ανήκουν

Πριν από τις επεμβάσεις και τις πολύμηνες απουσίες υπήρχε ο αναβάτης που άλλαζε τις προσδοκίες για το τι μπορούσε να κάνει ένας πρωτοεμφανιζόμενος. Πρωταθλητής στα 125 κ.εκ. το 2010 και στη Moto2 το 2012, ο Μάρκεθ ανέβηκε στο MotoGP με τη Honda το 2013 και κατέκτησε αμέσως τον τίτλο. Ήταν ο νεότερος πρωταθλητής της μεγάλης κατηγορίας και ο πρώτος rookie που πετύχαινε κάτι τέτοιο έπειτα από 35 χρόνια.

Το 2014 κέρδισε τα πρώτα δέκα Grand Prix. Μέχρι το τέλος του 2019 είχε συγκεντρώσει έξι πρωταθλήματα σε επτά σεζόν στο MotoGP. Εκείνη την τελευταία χρονιά της πρώτης περιόδου κυριαρχίας του, πανηγύρισε 12 νίκες σε 19 αγώνες και ανέβηκε 18 φορές στο βάθρο. Το όριο έμοιαζε να μετακινείται μαζί του, κάθε φορά που έγερνε τη Honda και ακουμπούσε τον αγκώνα στην άσφαλτο. Έπειτα ήρθε η Χερέθ.

Η πτώση που χώρισε μια καριέρα στα δύο

Στην πρεμιέρα του 2020, σε μια σεζόν ήδη αναστατωμένη από την πανδημία, ο Μάρκεθ βρέθηκε να προσπαθεί μανιασμένα να κερδίσει τις θέσεις που έχασε έπειτα από μια έξοδο. Η προσπάθεια αυτή όμως τελείωσε με ένα βίαιο highside στην τρίτη στροφή. Το δεξί βραχιόνιο είχε σπάσει.

Ακολούθησε επέμβαση και μια απόπειρα επιστροφής στην ίδια πίστα την επόμενη εβδομάδα. Το σώμα του όμως είχε διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Η πλάκα της πρώτης επέμβασης έσπασε, χρειάστηκε δεύτερο χειρουργείο και στη συνέχεια τρίτο, με λοίμωξη και αδυναμία πώρωσης του οστού να επιβαρύνουν την κατάσταση. Μέσα σε λίγους μήνες, η καθημερινότητα του κυρίαρχου αναβάτη του MotoGP είχε γεμίσει εξετάσεις, αποκατάσταση και αναμονή.

Η επιστροφή του το 2021 έφερε τρεις νίκες και την ελπίδα ότι η δύσκολη περίοδος έφτανε στο τέλος της. Προς το κλείσιμο της χρονιάς, όμως, μια πτώση στην προπόνηση προκάλεσε επεισόδιο διπλωπίας, του προβλήματος όρασης που είχε αντιμετωπίσει και το 2011. Το 2022, μετά το βίαιο ατύχημα στην Ινδονησία, η διπλωπία επανεμφανίστηκε. Κάθε βήμα προόδου συνοδευόταν από έναν καινούργιο λόγο ανησυχίας.

Το τέταρτο χειρουργείο και η υπομονή

Μετά το Grand Prix Ιταλίας του 2022, ο Μάρκεθ πήρε την απόφαση για τέταρτη επέμβαση στο ίδιο χέρι. Στη Mayo Clinic των ΗΠΑ, οι γιατροί πραγματοποίησαν διορθωτική οστεοτομία, περιστρέφοντας το βραχιόνιο περίπου 30 μοίρες και σταθεροποιώντας το ξανά με πλάκα και βίδες. Η θέση στην οποία είχε επουλωθεί το οστό περιόριζε τη λειτουργία του χεριού.

Ο άνθρωπος που είχε επιχειρήσει να οδηγήσει λίγες ημέρες μετά το πρώτο χειρουργείο έπρεπε πλέον να δεχθεί μια μακρά διαδικασία αποκατάστασης. Έχασε έξι γύρους και επέστρεψε στην Αραγονία. Η δεύτερη θέση στην Αυστραλία, αργότερα εκείνη τη χρονιά, πρόσφερε μια χειροπιαστή ένδειξη προόδου.

Οι επιστροφές του είχαν αποκτήσει πλέον διαφορετικό βάρος. Η συμμετοχή, η δυνατότητα να ολοκληρώνει αγώνες και η αίσθηση ελέγχου πάνω στη μοτοσικλέτα αποτελούσαν διαφορετικά ορόσημα για έναν αναβάτη που είχε μάθει να αξιολογεί τις Κυριακές του αποκλειστικά με βάση τη νίκη.

Η απόφαση να αφήσει τη Honda

Το 2023 πρόσθεσε νέους τραυματισμούς και μια ολοένα δυσκολότερη σχέση με τη μοτοσικλέτα. Στο Σάξενρινγκ, μια πίστα συνδεδεμένη με τις επιτυχίες του, ο Μάρκεθ έπεσε πέντε φορές μέσα στο ίδιο τριήμερο και τελικά απουσίασε από τον κυριακάτικο αγώνα. Η Honda βρισκόταν μακριά από την ανταγωνιστικότητα των προηγούμενων χρόνων και ο ίδιος πλήρωνε ακριβά την προσπάθεια να καλύψει τη διαφορά.

Η αποχώρηση στο τέλος της σεζόν έκλεισε μια συνεργασία έντεκα ετών. Η Gresini τού πρόσφερε τη δυνατότητα να οδηγήσει Ducati προηγούμενης χρονιάς, δίπλα στον μικρότερο αδελφό του, Άλεξ. Το 2024 έγινε έτσι μια σεζόν προσαρμογής σε καινούργια μοτοσικλέτα και διαφορετικό περιβάλλον, με το παρελθόν του να δημιουργεί τεράστιες προσδοκίες.

Οι τρεις νίκες και η τρίτη θέση στο πρωτάθλημα έδωσαν σαφή απάντηση για την ανταγωνιστικότητά του. Η εργοστασιακή Ducati τον επέλεξε για το 2025. Εκεί, ο Μάρκεθ ολοκλήρωσε την επιστροφή στην κορυφή, εξασφαλίζοντας τον έβδομο τίτλο του στο MotoGP στην Ιαπωνία, 2.184 ημέρες μετά τον προηγούμενο.

Το πρωτάθλημα που χρειάστηκε ακόμη μία επιστροφή

Το 2025 πρόσφερε την κατάληξη που περίμενε επί χρόνια. Αλλά το 2026 άνοιξε νέο κύκλο δοκιμασιών. Η επέμβαση στον δεξιό ώμο και η δύσκολη επάνοδος στο Μουτζέλο τον άφησαν 102 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Η Aprilia είχε δύο αναβάτες στη διεκδίκηση, τον Μάρκο Μπετζέκι και τον Χόρχε Μαρτίν. Ο Μάρκεθ χρειαζόταν βαθμούς άμεσα, ακόμη και με περιορισμούς στη φυσική του κατάσταση.

Ο αδελφός του, Άλεξ, αποκάλυψε αργότερα τη συζήτηση που είχαν πριν από την επιστροφή στην Ιταλία. Ο Μαρκ τού είχε εξηγήσει ότι έπρεπε να αγωνιστεί στο Μουτζέλο για να συγκεντρώσει βαθμούς και να διατηρήσει πιθανότητες για το πρωτάθλημα. Ήταν μια επιλογή με συγκεκριμένο αγωνιστικό στόχο, σε μια στιγμή που η βαθμολογία προσέφερε ελάχιστους λόγους αισιοδοξίας.

Στον επόμενο γύρο, στο Μπάλατον Παρκ, ήρθε το «νταμπλ» σε Sprint και Grand Prix. Η συνέχεια έφερε κι άλλες νίκες. Στο Σάξενρινγκ, ο ίδιος άρχισε να πιστεύει ότι βρισκόταν ξανά στη μάχη του τίτλου. Οι αντίπαλοί του είχαν χάσει βαθμούς και η δική του ταχύτητα βελτιωνόταν, με τη βοήθεια των εξελίξεων της Ducati και της καλύτερης αίσθησης πάνω στη μοτοσικλέτα.

Η ανατροπή χτίστηκε αγώνα με τον αγώνα. Πριν από την Πορτογαλία, είχε κερδίσει επτά από τα προηγούμενα 13 Grand Prix και είχε πετύχει πέντε διπλές νίκες Sprint–Κυριακής. Το έλλειμμα των 102 βαθμών είχε μετατραπεί σε προβάδισμα 60 βαθμών από τον πλησιέστερο διώκτη του. Η μεταβολή στη διαφορά από την κορυφή έφτανε τους 162 βαθμούς.

Η ενέργεια πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος

Η εικόνα του στα βάθρα πρόσφερε μια ακόμη διάσταση στη φετινή προσπάθεια. Ο Μάρκεθ περιόριζε συχνά τους πανηγυρισμούς, διαχειριζόμενος την ενέργειά του και τους σωματικούς περιορισμούς του. Ο Άλεξ περιέγραφε έναν άνθρωπο απόλυτα συγκεντρωμένο, που τίποτα δεν μπορούσε να τον αποπροσανατολίσει από το στόχο του.

Αυτή η διαχείριση ταιριάζει στην πιο πρόσφατη εκδοχή του. Η ταχύτητα εξακολουθεί να υπάρχει. Μαζί της έχουν προστεθεί η γνώση του σώματος, η εμπειρία της απουσίας και η επίγνωση του κόστους που μπορεί να έχει μια επιστροφή.

Στο βιογραφικό του, οι τίτλοι χωρούν σε λίγες γραμμές. Η διαδρομή ανάμεσά τους απαιτεί πολύ περισσότερο χώρο: αμέτρητα χειρουργεία στο ίδιο χέρι, προβλήματα όρασης, διαδοχικές επώδυνες αποκαταστάσεις, αλλαγή ομάδας και κατασκευαστή, άλλη μία επέμβαση, άλλη μία βαθμολογική ανηφόρα. Ο Μάρκεθ έφτασε ξανά στην κορυφή και μας έφερε σε μια παράξενη θέση. Να περιμένουμε πλέον από εκείνον το εξαιρετικό με τη βεβαιότητα του συνηθισμένου. Να βλέπουμε έναν αναβάτη 102 βαθμούς πίσω και να αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανατροπής. Να παρακολουθούμε μια ακόμη επιστροφή του και να αναγνωρίζουμε κάτι οικείο.

Και κάπως έτσι έκανε τον Γολγοθά να μοιάζει περίπατος. Επιστρέφοντας τόσο συχνά στην κορυφή, ώστε για λίγες στιγμές να ξεχνάμε πόσο απότομος ήταν ο δρόμος.