H BMW ανακοίνωσε νέο αγωνιστικό πρότζεκτ (vid)

H BMW ανακοίνωσε πως επιστρέφει στα κορυφαία σαλόνια των αγώνων αντοχής.

Η BMW θα επιστρέψει στη κορυφαία κατηγορία των σπορ αγωνιστικών αυτοκινήτων από το 2023, Όπως ανακοίνωσε ο CEO της BMW M, Μάρκους Φλας. Θα συμμετάσχει στην κατηγορία πρωτοτύπων αγωνιστικών και ο πρώτος αγώνας θα αποτελέσουν οι 24 ώρες της Daytona το 2023. Η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί τη κορυφαία στο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων των ΗΠΑ (IMSA). Το αγωνιστικό δημιούργημα της BMW θα είναι προδιαγραφών της νέας πλατφόρμας LMDh.

Η πλατφόρμα αυτή συνδυάζει ένα spec σασί από τέσσερις διαφορετικές εταιρίες. Η κάθε μάρκα από εκεί και πέρα βάζει τον κινητήρα της και εξελίσσει το αμάξωμα ώστε να ταιριάζει αισθητικά με το προφίλ της. Τα αγωνιστικά της LMDh θα έχουν την άδεια να αγωνιστούν και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) από το 2022 και συμπεριλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με τα Le Mans Hypercar.

To αξιοσημείωτο της ανακοίνωσης της BMW είναι πως η χρηματοδότηση έρχεται από το τμήμα Βορείου Αμερικής και όχι από την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει πως εργοστασιακή συμμετοχή στο WEC δεν αναμένεται να δούμε σύντομα. Όμως από την εταιρία επιθυμούν να αγωνιστούν και να διεκδικήσουν τη νίκη στις 24 ώρες του Le Mans το 2023.

Εκτός από την BMW, πρόγραμμα αγωνιστικού LMDh έχουν ανακοινώσει ήδη οι Audi, Porsche και Honda/Acura. Τις επόμενες ημέρες αναμένουμε ανακοίνωση της General Motors, ενώ αρκετοί ακόμα κατασκευαστές δείχνουν πρόθεση να εισέλθουν στη κατηγορία.

Flat out into the future: BMW M Motorsport will compete for LMDh glory from 2023.



Daytona, here we come!#PassionForRacing #BMWMMotorsport #BMWM pic.twitter.com/MxlqY2JK0E