O Γκας Κενγουόρθι νιώθει ευγνώμων που σήμερα είναι σε θέση να περπατάει, μετά το σκληρό χτύπημα στην ράμπα και την φρικτή πτώση που είχε στον τελικό του halfpipe ανδρών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Γεννημένος στο Έσεξ κι αγωνιζόμενος με την εθνική ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας ο 30χρονος σκιέρ τράβηξε από τα βλέμματα πάνω του μετά τον σοβαρό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια στον τελικό του halfpipe ανδρών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Παρά το χτύπημα στην ράμπα και την φρικτή πτώση που είχε, στην τρίτη του εμφάνιση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Γκας Κενγουόρθι, δεν σταμάτησε τον αγώνα κατάφερε στο τέλος να καταλάβει την όγδοη θέση και μετά τον τελικό παραδέχτηκε ότι ανακουφίστηκε που σήμερα είναι σε θέση να περπατάει.

«Δεν ήταν το τρέξιμο που ήθελα να κάνω. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, είχα ακόμα περισσότερα που ήθελα, αλλά μετά από αυτό το κακό slam, είμαι χαρούμενος που σήμερα περπατάω. Στο σκι, ο άνεμος είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που αντιμετωπίζουμε. Με το χιόνι μπορείς να προσαρμοστείς, αλλά όταν φυσάει είναι εκτός ελέγχου και εξελίσσεται σε παιχνίδι τύχης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 30χρονος σκιέρ μέσω του Eurosport

"Absolute 𝐰𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨𝐫!" 👀👏



🇬🇧 In difficult conditions, @TeamGB's Gus Kenworthy was somehow able to get back to his feet after a horror crash in the men's halfpipe final earlier today.#Beijing2022 | @GBSnowsport pic.twitter.com/iBdXJ0I8T9