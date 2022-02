Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Θέμα με ντόπινγκ στη ρωσική ομάδα

Η εξαμελής ρωσική ομάδα κυριάρχησε στο ομαδικό του καλλιτεχνικού πατινάζ, όμως η απονομή των μεταλλίων δεν έγινε, έπειτα από ανίχνευση «θετικού» δείγματος σε μέλος της.

Το πρώτο κρούσμα ντόπινγκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο φαίνεται να είναι γεγονός. Η καθυστέρηση της τελετής απονομής των μεταλλίων στο ομαδικό του καλλιτεχνικού πατινάζ εξ αιτίας «νομικού ζητήματος» προκάλεσε ψιθύρους.

Και αυτοί αφορούν τη ρωσική ομάδα που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει «θετικό» δείγμα, χωρίς να δημοσιοποιηθεί το όνομα του αθλητή ή της αθλήτριας.

Πιστεύεται πως το θέμα αφορά σε έλεγχο που έγινε πριν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ωστόσο εκπρόσωποι της ρωσικής ολυμπιακής επιτροπής (ROC) αρνήθηκαν σθεναρά κάτι τέτοιο.

Οι Ρώσοι αγωνίζονται στη διοργάνωση και κυριάρχησαν στο τριήμερο ομαδικό του καλλιτεχνικού, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο τη Δευτέρα, μπροστά από τις ΗΠΑ, Ιαπωνία και Καναδά.

Kamila Valieva is the first female figure skater to land a quadruple jump in Olympic history! ¡WOW!pic.twitter.com/1nP4e9YYFY