Οι σχέσεις Ρωσίας και Ουκρανίες είναι τεταμένες εδώ και καιρό και είχε αντίκτυπο και στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξ αιτίας των πολιτικών εξελίξεων είχε η είσοδος της Ουκρανίας στο Ολυμπιακό Στάδιου του Πεκίνου, στην Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι αθλητές της χώρας είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα και να διεκδικήσουν όσα περισσότερα μετάλλια μπορέσουν δείχνοντας έτσι το δικό τους σημάδι στις συνθήκες αυτές.



Την ώρα που οι Ουκρανοί έμπαιναν στη «Φωλιά του Πουλιού» η κάμερα έπιασε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στα επίσημα του σταδίου να προσποιείται πως κοιμάται, κίνηση που δεν πέρασε ασχολίαστη.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας βρίσκεται στο Πεκίνο για να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ και να διατρανώσουν τις φιλικές σχέσεις των δύο κρατών, καθώς το Πεκίνο στηρίζει μέχρι τώρα τη Μόσχα στην κρίση με την Ουκρανία.

#BREAKING| Putin disrespects #Ukraine at the #Olympics by doing a 'Sleepy Biden' on camera and pretending to be falling asleep during the passage of Ukrainian athletes. pic.twitter.com/1z4kyG6ORe