Το 10% των κατοίκων των Νήσων Φερόες ταξίδεψε στο Βερολίνο και είδε από κοντά τους αγώνες της εθνικής τους ομάδας χάντμπολ στην πρώτη τους παρουσία σε τελική φάση Euro.

Οι Νήσοι Φερόες, που σημαίνει τα «Νησιά των Προβάτων», έχουν πληθυσμό κάτι παραπάνω από 54.000 ψυχές και περίπου το 10% των κατοίκων του νησιωτικού συμπλέγματος, έκαναν το ταξίδι από τον βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό μέχρι το Βερολίνο, για να δουν από κοντά την εθνική τους ομάδα χάντμπολ ανδρών στην παρθενική της εμφάνιση σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Την υποστήριξη από 5.000 και πλέον συμπατριώτες τους είχαν στις εξέδρες της Mercedes-Benz Arena οι παίκτες των Νήσων Φερόες, που μαζί με την Ελλάδα και τη Γεωργία ήταν οι χώρες που έκαναν ντεμπούτο σε τελική φάση Euro.

Against all odds#FaroeIslands (population 55.000) has beaten many giants on the path to our first-ever European Handball Championships. The #EHFEURO2024 is in Berlin. Over 5K or 10% of our population has gone to #Berlin to support the team



