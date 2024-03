Στην Κοπεγχάγη φιλοξενείται η κλήρωση της προκριματικής φάσης του Euro 2026, με την εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών να μετέχει σε αυτή.

Η εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών μετά την παρθενική της παρουσία σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος τον Ιανουάριο στη Γερμανία, μαθαίνει την Πέμπτη (21/3, 17:30) τους αντιπάλους της στην προκριματική φάση του Euro 2026.

H κλήρωση θα γίνει στην Κοπεγχάγη, για την τελική φάση που θα φιλοξενηθεί στη Δανία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία (15 Ιανουαρίου- 1 Φεβρουαρίου 2026).

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που έχει μπροστά του τον Μάιο τα διπλά παιχνίδια με την Ολλανδία για την πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2025, θα βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας, εν όψει της κλήρωσης για το Euro 2026.

Συνολικά 32 χώρες θα κληρωθούν σε οκτώ ομίλους των τεσσάρων ομάδων, οι δύο πρώτες κάθε ομίλου, καθώς και οι τέσσερις καλύτερες 3ες (εξαιρουμένων των αποτελεσμάτων με τους 4ους) θα προκριθούν στην τελική φάση.

Οι 20 ομάδες, μαζί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Γαλλία και τα εθνικά συγκροτήματα από τις διοργανώτριες χώρες της Δανίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας, που έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους, θα συνθέσουν το παζλ στο Euro 2026.

