Ο τερματοφύλακας της Σουηδίας, Αντρέα Παλίτσκα, πέρα από τις 12 επεμβάσεις πέτυχε και τρία γκολ(!) στο νικηφόρο ημιτελικό του Euro με τη Γαλλία.

Η Ισπανία και η Σουηδία είναι αυτές που θα διεκδικήσουν το απόγευμα της Κυριακής (30/1, 19:00) στη Βουδαπέστη τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο χάντμπολ ανδρών.



Οι ημιτελικοί είχαν έναν πρωταγωνιστή. Τον Αντρέα Παλίτσκα, τον τερματοφύλακα της Σουηδίας που έκανε τα πάντα κόντρα στους Ολυμπιονίκες του Τόκιο, Γάλλους. Κι όταν λέμε τα πάντα το εννοούμε.



Σημείωσε τρία γκολ στην άδεια εστία των «τρικολόρ», είχε 12 επεμβάσεις με τις δύο πιο καθοριστικές στα τελευταία 66 δευτερόλεπτα σε προσπάθειες του Φάμπρεγκας, κρατώντας το τελικό 34-33 (17-14 ημ.) για τους Σουηδούς. Μάλιστα τα τρία γκολ ο Παλίτσκα τα σημείωσε στα πρώτα 20 λεπτά, όντας ο κορυφαίος σκόρερ του ημιτελικού σε εκείνο το σημείο!

An incredible save from Andreas Palicka wins the match for @hlandslaget & sends them to the #ehfeuro2022 final pic.twitter.com/KL1ocx6XoP

Η Σουηδία, πολυνίκης με τέσσερα χρυσά, θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 20 χρόνια. Θα καταφέρει να χαλάσει το σερί των Ισπανών, που πάνε για τον 3ο σερί διαδοχικό τους τίτλο.

What a return to the tournament for Andreas Palicka - the first of THREE empty-net goals, making him currently the top scorer of the game @hlandslaget #ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/U9hUxISHs7