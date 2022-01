Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χάντμπολ: Προχωρούν τα φαβορί στο δρόμο για τα ημιτελικά (vids)

Πώς εξελίσσονται οι δύο όμιλοι του Main Round στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χάντμπολ ανδρών

Η 2η φάση (Main Round) του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος χάντμπολ ανδρών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στους δύο ομίλους. Τα φαβορί μέχρι τώρα προχωρούν με νίκες και όπως όλα δείχνουν οι δύο προνομιούχες θέσεις από κάθε όμιλο για τα ημιτελικά, θα κριθούν ανάμεσα σε πέντε ομάδες.



Δοκάρι και... νίκη η Ισπανία

Στην Μπρατισλάβα ήδη έχουν παιχτεί οι δύο από τις τέσσερις αγωνιστικές και η πρωταθλήτριας, Ευρώπης Ισπανία είναι ουσιαστικά στην 4άδα και όπως όλα δείχνουν η 2η θέση, που οδηγεί στα ημιτελικά, θα κριθεί στο τελευταίο παιχνίδι του β' ομίλου και στο ντέρμπι Σουηδία-Νορβηγία την Τρίτη (25/1).

Πάντως η Ισπανία χρειάστηκε στο τέλος και τη βοήθειας της νίκης για να νικήσει τη Ρωσία, δείτε γιατί.



Τα αποτελέσματα: 1η αγωνιστική Ρωσία-Σουηδία 23-29, Γερμανία-Ισπανία 23-29, Πολωνία-Νορβηγία 31-42, 2η αγων. Ρωσία-Ισπανία 25-26, Πολωνία-Σουηδία 18-28, Γερμανία 2, Ρωσία 2, Πολωνία 0. Βαθμολογία: 1.Ισπανία 6, 2.Νορβηγία 4, 3.Σουηδία 4, 4.Γερμανία 2, 5.Ρωσία 2, 6.Πολωνία 0

