Πετρούνιας: «Ένα βάθρο γεμάτο όμορφα μηνύματα!»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στον Τούρκο, Αντέμ Ασίλ με τον οποίον βρέθηκαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Λειψίας.

O Λευτέρης Πετρούνιας συνέχισε τη συλλογή χρυσών μεταλλίων στην ένδοξη καριέρα του, αυτή τη φορά στο Εκθεσιακό Κέντρο της Λειψίας ο «άρχοντας των κρίκων» φόρεσε στο στήθος του το 8ο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σε έναν δραματικό τελικό στους κρίκους ο Πετρούνιας ανέβηκε στο πιο υψηλό σκαλί του βάθρου και δεν ήταν μόνος του, καθώς ο Τούρκος, Αντέμ Ασίλ είχε ακριβώς την ίδια βαθμολογία.

Στο τέλος μαζί, τυλιγμένοι με τις σημαίες της Ελλάδας και της Τουρκίας ανέβηκαν στο βάθρο και ο Λευτέρης Πετρούνιας στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο, σε ανάρτησή του.

«Είμαι 8η φορά Πρωταθλητής Ευρώπης! Δεν ξέρω πώς να περιγράψω τα συναισθήματά μου! Ένα βάθρο γεμάτο όμορφα μηνύματα! Proud to share the podium with this guy!», έγραψε ο «άρχοντας των κρίκων».