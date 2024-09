Ένας personal trainer μάς λέει τα λάθη που κάνουμε στο γυμναστήριο και δε βλέπουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε

Ο Παναγιώτης Μπουτσικάρης μίλησε στο Gazzetta και έδωσε τα tips που χρειάζεσαι για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα γυμναστικής

Πηγαίνεις τακτικά γυμναστήριο, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θες; Όσο και να νιώθεις ότι κοπιάζεις πάνω στα όργανα, οι πιθανότητες θέλουν το πρόβλημα να βρίσκεται σε λάθη που κάνεις κατά τη διάρκεια των ασκήσεων χωρίς να το καταλαβαίνεις. Και ποιος καλύτερος να μας μιλήσει για αυτά από έναν personal trainer με πολυετή εμπειρία στον χώρο, που έχει καθημερινά στόχο να δίνει στον αθλούμενο το σώμα που ζητά.

Το Gazzetta μίλησε με τον Παναγιώτη Μπουτσικάρη, ο οποίος σχολίασε την αγάπη του για τη γυμναστική, μοιράστηκε tips για να επιτύχουμε τους στόχους μας και μας έδειξε τα πιο κοινά λάθη που μας κρατούν στάσιμους στις προπονήσεις. Παράλληλα, μας μίλησε για τα fitpal meals, τον υγιεινό και γευστικό τρόπο να τρέφεσαι (σ.σ. τα fitpal meals σού φτιάχνουν το διατροφικό πρόγραμμα όλης της εβδομάδας, ώστε να μην έχεις να το κάνεις εσύ), πίσω από τα οποία βρίσκεται μαζί με τον Χρήστο Διαμαντή.

Πότε αποφάσισες να γίνεις personal trainer;

Η ενασχόλησή μου με τη γυμναστική ξεκινάει από την παιδική μου ηλικία όταν πρωτοξεκίνησα να ασχολούμαι με διάφορα αθλήματα, όπου κάποια ήταν ομαδικά και κάποια ατομικά. Στην πορεία μεγαλώνοντας, η αγάπη μου για τον αθλητισμό ολοένα και ρίζωνε, γίνοντας πλέον τρόπος ζωής. Στο λύκειο, όμως, πέρα από τον αθλητισμό, η ψυχολογία ως επιστήμη μού κέντρισε το ενδιαφέρον. Η σκέψη μου ήταν να μπορέσω να συνδυάσω τη θετική της εφαρμογή με την εξειδικευμένη προπονητική, ώστε να εφαρμόσω τις επιστήμες που με ενδιέφεραν και με αυτό τον τρόπο να κάνω αυτό που αγαπώ, δηλαδή να μπορώ να βοηθάω κόσμο να υπερνικήσει τις όποιες δυσκολίες προκύψουν στην πορεία της ζωής του τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Η πεποίθηση μου ότι ένα πειθαρχημένο μυαλό με υγιή σκέψη τροφοδοτεί ένα εξίσου δυνατό και υγιές σώμα με οδήγησαν στην ολοκλήρωση των σπουδών ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο αλλά και στη μετέπειτα εκπαίδευση μου σε σχολή προπονητικής. Εξάλλου, όπως πολύ σοφά είχανε πει και οι αρχαίοι Έλληνες, νους υγιής εν σώματι υγιεί!

Από την εμπειρία σου, ποιο πιστεύεις ότι είναι το Νο1 πράγμα που βοηθάει κάποιον να πετύχει τον fitness στόχο του;



Συνεργαζόμενος τα τελευταία έτη με πολλούς και διαφορετικούς τύπους ανθρώπων, με ποικίλες ρουτίνες αλλά και διαφορετικό τρόπο ζωής μεταξύ τους, αυτό που με μεγάλη σιγουριά μπορώ να πω πως έχει τον πλέον καθοριστικό παράγοντα στην εκπλήρωση οποιουδήποτε στόχου fitness ή μη, είναι η συνέπεια. Η συνέπεια τόσο στην προπόνηση αυτή καθεαυτή όσο και απέναντι στον ίδιο τον εαυτό μας αλλά και σε ένα τρόπο ζωής που μακροπρόθεσμα θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σίγουρα όλοι θα περάσουμε ημέρες ή και περιόδους πίεσης, σωματικής ή ψυχολογικής φύσης. Εκείνη ακριβώς την περίοδο το να είμαστε συνεπείς στη ρουτίνα μας και να εμφανιστούμε στην προπόνηση είναι εκείνο που θα κάνει την διαφορά και θα μας οπλίσει με ανθεκτικότητα και πειθαρχία ικανούς να πετύχουμε κάθε στόχο ή πρόκληση.

Πώς προσαρμόζεις το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον κάθε πελάτη;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται ακριβώς στον κάθε αθλούμενο εξατομεικευμένα και αυτό έχει να κάνει με διάφορες παραμέτρους. Καθοριστικό ρόλο έχουν οι τραυματισμοί, η ανατομία του κάθε σώματος και τυχόν παθήσεις που καθένας έχει, είτε πρόκειται για αυτοάνοσο είτε για κάποια άλλη ιδιαιτερότητα του οργανισμού του. Έπειτα, σημαντικό είναι να καταλάβω τη ρουτίνα του κάθε αθλούμενου μέσα στη μέρα, τη φύση της δουλειάς του (αν δηλαδή είναι περισσότερο σωματική ή ψυχολογική η κούραση), το πόσο πολύ ξεκουράζεται (ποιότητα-επάρκεια ύπνου), πόσο σωστά τρέφεται, πόσο επαρκώς ενυδατώνεται ακόμα και το πόσο στρεσογόνο είναι το εργασιακό -ή μη- περιβάλλον του. Είναι κάποιοι από τους παράγοντες που θα ληφθούν υπόψιν και θα επηρεάσουν τον όγκο προπόνησης αλλά και τη συχνότητα της άσκησης μέσα στην εβδομάδα. Επειδή ακριβώς προσπαθώ η προσέγγιση μου να είναι ολιστική και αυτό έχει να κάνει πρώτα με τις εσωτερικές και ύστερα με τις εξωτερικές συνθήκες, ο κάθε αθλούμενος είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μονάδα και πάντα σύμφωνα με τον τρόπο ζωής που έχει, ώστε με την σωστή καθοδήγηση να επιτύχει τους στόχους που από κοινού έχουμε θέσει.

Ποιο είναι το μότο σου στη γυμναστική;

Ένα από τα μότο μου που συχνά αναφέρω και στους αθλούμενούς μου είναι η ξενική φραση που λέει «what the mind can conceive, the body can achieve». Δηλαδή ότι πρωταρχικά το μυαλό μας πρέπει να μπορεί να κατανοήσει σωστά την άσκηση ούτως ώστε το σώμα μετά να την εκτελέσει. Με αυτό το μοτό, θα ήθελα να δώσω έμφαση, λοιπόν, στο πόσο μεγάλη σημασία έχει κατά τη διάρκεια της προπόνησης να καταλάβουμε την καθοριστική σημασία της τεχνικής, καθώς και το τι θέλουμε να πετύχουμε μέσα από αυτή την άσκηση και γενικότερα από το εκάστοτε πρόγραμμα μας, ώστε να το μεταφέρουμε στο σώμα μας. Όσο χρόνο και να περνάμε στη διάρκεια της προπόνησης, αν απουσιάζει η σωστή τεχνική και ένα καλά δομημένο πρόγραμμα, τότε το αποτέλεσμα δεν θα καταφέρει να είναι ποτέ το επιθυμητό.

Τι ρόλο παίζει η διατροφή στο να επιτευχθεί ο εκάστοτε στόχος;

Η διατροφή στην προπόνηση αναμφίβολα έχει καθοριστικό ρόλο και, χωρίς τη σωστή λήψη της, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα/στόχο. Αφενός μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή μας καθιστά υγιείς και δυνατούς στην καθημερινότητά μας και μας τροφοδοτεί με την επάρκεια των θρεπτικών συστατικών. Αφετέρου και πιο συγκεκριμένα στους προπονητικούς μας στόχους, είναι αυτή που θα καθορίσει την ποιότητα της προπόνησής μας αλλά και το πώς αισθανόμαστε πριν και μετά την προπόνηση. Όσο σκληρά και να γυμναζόμαστε, εάν έχουμε κακή διατροφή ή μη επαρκή λήψη μακροθρεπτικών συστατικών και θερμίδων, δε θα μπορέσουμε να χτίσουμε μυικό ιστό και να προοδεύσουμε στην προπόνηση μας, όπου είναι και το ζητούμενο.

Πώς προέκυψε η ιδέα των Fitpal Meals;

Η ιδέα προέκυψε μετά τον Covid. Πολλοί άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμασταν στο διατροφολογικό κομμάτι είχαν συνηθίσει να μαγειρεύουν το φαγητό σπίτι τους. Όμως, όταν άρχισαν να ξαναπηγαίνουν στα γραφεία τους, δεν έβρισκαν τρόπο να παραγγείλουν απ’ έξω κάτι υγιεινό, πάνω στα γραμμάρια που έπρεπε να φάνε οι ίδιοι. Επιπλέον, ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι όλο και περισσότερο σκέφτονται εκτός από την απόλαυση, το να τρώνε υγιεινά και φαγητά που θα βοηθήσουν την καθημερινότητά τους βραχυπρόθεσμα αλλά και την υγεία τους μακροπρόθεσμα. Είδαμε ένα αρκετά μεγάλο κενό ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά και έτσι σκεφτήκαμε να φτιάξουμε τα Fitpal Meals. Κατά τη γνώμη μου, έχουμε φτιάξει μια υπηρεσία και κατ’ επέκταση ένα προϊόν που συνδυάζει απόλυτα υγεία, ποιότητα και νοστιμιά.

Γιατί να επιλέξει κάποιος τα Fitpal Meals;

Γιατί θα του αλλάξει τη ζωή προς το καλύτερο. Είναι μια υπηρεσία που έχει φτιαχτεί και εξελίσσεται πάνω στους πελάτες μας. Είμαστε τελείως ευέλικτοι, οπότε δεν έχει να σκεφτεί κάποιος οποιουδήποτε είδους δέσμευση. Aκυρώνεις και τροποποιείς τις παραγγελίες σου μέχρι το προηγούμενο βράδυ. Ακόμα και η διανομή είναι ευέλικτη. Mια μέρα μπορεί να θέλει κανείς να παραλάβει στο γραφείο του, μια άλλη σπίτι του, μια τρίτη να του αφήσουμε τα φαγητά του σε ένα supermarket δίπλα στο σπίτι του, κλπ. Το προϊόν μας είναι φρέσκο, παράγουμε το φαγητό κάθε ημέρα και το παραδίδουμε αυθημερόν. Οι πρώτες ύλες μας είναι οι καλύτερες της αγοράς, δεν θα βρει κανείς συντηρητικά, ζάχαρη, βούτυρο, τηγανητό λάδι στα φαγητά μας. Το φαγητό είναι σωστό διατροφικά και εξατομικευμένο πάνω στον κάθε άνθρωπο (αλλάζουν τα γραμμάρια του κάθε βασικού υλικού αναλόγως με το ποιος θα το καταναλώσει). Τέλος, όλα αυτά τα συνδυάζουμε με τη νοστιμιά. Πιστέψτε με, έχω δοκιμάσει από έξω τα πάντα. Πραγματικά τα φαγητά μας, αν και «υγιεινά», είναι πεντανόστιμα!

Ο Παναγιώτης, μάλιστα, μας έδειξε τα πιο κοινά λάθη που γίνονται στο γυμναστήριο και δε βλέπουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε.



Δες το παρακάτω βίντεο:



Βρες τον Παναγιώτη σε Instagram και Facebook.