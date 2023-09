Η ιρλανδική ομοσπονδία Γυμναστικής ζήτησε σήμερα (25/9) συγγνώμη για τη ρατσιστική συμπεριφορά μίας εκ των αξιωματούχων της, προς μια νεαρή μαύρη αθλήτρια που έμεινε στο περιθώριο κατά τη διάρκεια μιας τελετής μεταλλίων το 2022.

Νεαρά κορίτσια είχαν παραταχθεί για να παραλάβουν τα μετάλλιά τους σε αγώνες, όπου όλα εκτός από ένα, ήταν λευκά. Το μοναδικό μαύρο κορίτσι δεν πήρε μετάλλιο από την αξιωματούχο η οποία την προσπέρασε.

Το σκηνικό καταγράφηκε πέρυσι από κάμερα, ωστόσο τώρα βγήκε στη δημοσιότητα, με την Ιρλανδική ομοσπονδία να βγαίνει και να ζητάει συγνώμη.

I have been personally targeted for calling out racists! So I’m sharing this again. Her family wants an official public apology. Do not fall into fake news. No one apologized, according to her mother. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/nG2dddP7VM