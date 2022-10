Mε πέντε άνδρες και τρεις γυναίκες, αλλά χωρίς τον Λευτέρη Πετρούνια θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Λίβερπουλ.

Πέντε αθλητές και τρεις αθλήτριες συνθέτουν την εθνική ομάδα που θα πάρει μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Λίβερπουλ, που αρχίζει το Σάββατο 29 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 6 Νοεμβρίου. Είναι το πρώτο του νέου Ολυμπιακού κύκλου και θα αποτελέσει για τους Έλληνες εκπροσώπους ένα σημαντικό τεστ ετοιμότητας ενόψει της καθοριστικής ερχόμενης χρονιάς.

Στην αγγλική πόλη πρόκειται θα αγωνιστούν οι Απόστολος Κανέλλος (σύνθετο ατομικό: έδαφος, πλάγιος ίππος, κρίκοι, άλμα, δίζυγο, μονόζυγο), Νίκος Ηλιόπουλος (δίζυγο, μονόζυγο), Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης (κρίκοι), Σταύρος Γκίνης (κρίκοι), Στέφανος Τσολακίδης (δίζυγο) στην κατηγορία ανδρών, καθώς και οι Ελβίρα Κατσάλη (σύνθετο ατομικό: άλμα, ασύμμετροι ζυγοί, δοκός ισορροπίας, έδαφος), Αρετή Παγώνη (ασύμμετροι ζυγοί, δοκός ισορροπίας, έδαφος) και Κωνσταντίνα Μαραγκού (ασύμμετροι ζυγοί) στην κατηγορία γυναικών.

Το εισιτήριο για τη διοργάνωση είχε κερδίσει, επίσης, ο Αντώνης Τανταλίδης στις ασκήσεις εδάφους, εντούτοις δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική λίστα των δηλωθέντων αθλητών εξ αιτίας τραυματισμού.

Απών θα είναι και ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος δεν είχε μπορέσει να αγωνιστεί στα παγκόσμια κύπελλα μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου ώστε να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στο Λίβερπουλ.

