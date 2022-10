Ο Δημήτρης Κυρσανίδης αγωνίστηκε στο πρώτο επίσημο Παγκόσμιο πρωτάθλημα παρκούρ, που διοργανώθηκε από την Παγκόσμια ομοσπονδία γυμναστικής στο Τόκιο, και αναδείχθηκε νικητής στο freestyle.

Ο 26χρονος πρωταθλητής του παρκούρ, που έχει ήδη κατακτήσει τέσσερις παγκόσμιους τίτλους σε -ανεπίστημα/που δεν διεξάγονταν από την ομοσπονδία- πρωταθλήματα άρπαξε την ευκαιρία και πήρε το πρώτο του επίσημο χρυσό σήμερα στο Τόκιο.

Mε συνολική βαθμολογία 26.0 (12.0 βαθμός δυσκολίας και 14.0 εκτέλεση) στο freestyle κέρδισε επάξια το χρυσό και μάλιστα κάτω από μη ευνοϊκές συνθήκες καθώς από χθες βρέχει συνεχώς στην ιαπωνική πρωτεύουσα. Νωρίτερα, ο Κυρσανίδης είχε προκριθεί στον τελικό ως πρώτος (ανάμεσα σε 49 άτομα) με βαθμολογία 25.5.

Τα αποτελέσματα του τελικού:

Η προσπάθεια και οι πανηγυρισμοί του Κυρσανίδη, από το 01:07.49 εως το 01:09.38:

📸 That feeling after finding out you've just won a medal at the first-ever FIG #Parkour World Championships... 🤩🏆



Happy faces all around after the Men's Freestyle final 👀! #Parkour #PKWorlds2022 pic.twitter.com/5Ui8sXFfCw