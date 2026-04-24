Ρόγκα στο GWomen: «Το αφιερώνω σε εμένα πρώτα απ’ όλα για όσα κατάφερα»

Το πήρε όπως το άξιζε. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε μια σεζόν που από νωρίς έδειχνε προς τα πού θα πάει, σηκώνοντας το πρωτάθλημα μετά το καθαρό 3-0 στη σειρά των τελικών απέναντι στον ΖΑΟΝ. Οι «πράσινες» με μία μόνο ήττα σε όλη τη διάρκεια της κανονικής σεζόν, επιβεβαίωσαν μέσα στο γήπεδο αυτό που φαινόταν εδώ και μήνες, ότι ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η αρχηγός της ομάδας, Πέννυ Ρόγκα, στάθηκε στα συναισθήματα και τη διαδρομή της χρονιάς:

Είσαι νικήτρια και πρωταθλήτρια Ελλάδος πια, ποια είναι τα συναισθήματά σου; «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, βασικά είμαι πάρα πολύ περήφανη για όλους τους συνοδοιπόρους που είχα φέτος αυτή τη σεζόν μαζί μου. Ήταν μια ονειρεμένη χρονιά, ίσως ήταν και μία από τις καλύτερες χρονιές, γιατί με αγκάλιασαν όλοι και με βοήθησαν στο να επανέλθω μετά από όλο αυτό που πέρασα. Μην τα ξαναλέμε αυτά, είναι πια παρελθόν. Χαίρομαι που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ, έχω αυτό το μετάλλιο και σήκωσα το πρώτο μου κύπελλο ως αρχηγός».

Και πού αφιερώνεις αυτή τη χρονιά και αυτό το κύπελλο; «Πού το αφιερώνω; Μμμ… Στους γονείς μου, στον άντρα μου, στον Μάριο, ξέρει αυτός, στη Βασούλα που ήθελα να είναι εδώ και δεν είναι για ιατρικούς λόγους, αλλά ξέρω ότι είναι μαχήτρια και θα τα καταφέρει. Σε εμένα πρώτα απ’ όλα για όσα έχω κάνει μέχρι τώρα αυτά τα τρία χρόνια, και σε όλους αυτούς που ήταν όλη τη χρονιά εδώ και μας στηρίξανε και πίστεψαν σε εμάς. Και σε κάποιους άλλους που έλεγαν πολλά στην αρχή, βαρυγδουπες δηλώσεις, αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι τα λόγια είναι περιττά και ότι τα αποτελέσματα φαίνονται μέσα στο γήπεδο».

«Νομίζω ότι άνοιξε πάλι η όρεξη και πως η επόμενη σεζόν θα είναι συναρπαστική».

