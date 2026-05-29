Μία σημαντική νίκη ενόψει της μάχης του τίτλου στη Waterpolo League γυναικών πήρε η Βουλιαγμένη! Η ομάδα του Λαιμού επικράτησε με 11-9 του Ολυμπιακού στον δεύτερο τελικό και έφερε στα ίσα τη σειρά (1-1).

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας κατάφεραν να υπερασπιστούν την έδρα τους απέναντι στις «ερυθρόλευκες». Με τη νίκη αυτή «έσπασαν» το αήττητο του Ολυμπιακού στις εγχώριες διοργανώσεις και πλέον την Κυριακή (31/5) θα πάνε με στόχο το break στο κλειστό κολυμβητήριο Πειραιά.

Όσον αφορά το ματς, η Βουλιαγμένη εκμεταλλεύτηκε τις κακές επιλογές των φιλοξενούμενων στην επίθεση, καθώς και το 1/11 στην παίκτρια παραπάνω. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, με το σκορ ισόπαλο (8-8), έκαναν σερί 3-0 για να πάρουν σημαντικό προβάδισμα έως το τέλος του ματς. Το μόνο που κατάφερε ο Ολυμπιακός ήταν η μείωση του σκορ κατά ένα γκολ για το τελικό 11-9.

Τα στιγμιότυπα του Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός