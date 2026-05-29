Η Τζέσικα Σέπαρντ έγραψε ιστορία στο WNBA, πραγματοποιώντας μια μυθική εμφάνιση στη νίκη των Ντάλας Γουίνγκς επί των Λας Βέγκας Έισις με 95-87.

Η φόργουορντ του Ντάλας, που τη σεζόν 2024/25 έπαιζε στον Αθηναϊκό, πέτυχε το δεύτερο triple-double της μέσα σε οκτώ ημέρες, καθώς στις 20 Μαΐου είχε σημειώσει 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Εντυπωσιακά τα στατιστικά της στον πιο πρόσφατο αγώνα της, με την ίδια να μετρά 22 πόντους, 20 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Έγινε έτσι μόλις η δεύτερη παίκτρια στην ιστορία της διοργάνωσης που καταγράφει triple-double με τουλάχιστον 20 πόντους και 20 ριμπάουντ, ακολουθώντας τα βήματα της Αλίσα Τόμας.

Τα δύο μοναδικά triple-double που έχουν σημειωθεί συνολικά μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν του WNBA ανήκουν αποκλειστικά στην ίδια, με την Αμερικανίδα παίκτρια να δηλώνει πρώτα περήφανη για την ομάδα της, τονίζοντας ότι πέρα από τα δικά της προσωπικά ρεκόρ, περισσότερη σημασία έχει το ότι κέρδισαν τις περσινές πρωταθλήτριες.