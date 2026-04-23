Τικμανίδου στο GWomen: «Πρωτόγνωρο για εμένα αυτό που έζησα φέτος, ονειρεύομαι κάτι καλύτερο στο μέλλον» (vid)

Μόλις στα 17 της χρόνια δεν κατάφερε απλά να βρεθεί σε έναν τελικό πρωταθλήματος, αλλά το έκανε ούσα πρωταγωνίστρια. Ο λόγος για την ακραία του ΖΑΟΝ, Ελπίδα Τικμανίδου μια παίκτρια που όπως λέει και το όνομά της, είναι ελπίδα του αθλήματος στην χώρα μας για κάτι ακόμα καλύτερο.

Η νεαρή ακραία μίλησε στο Gwomen για την φετινή μαγική χρονιά που μπορεί να τελείωσε με ήττα στον τρίτο τελικό από τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό δεν μειώνει καθόλου την τεράστια επιτυχία και ευχήθηκε η συνέχεια να είναι ακόμα καλύτερη και για την ίδια και για τον ΖΑΟΝ και για την Εθνική ομάδα.

Ο ΖΑΟΝ κατάφερε να φτάσει να διεκδικεί τον τίτλο. Τώρα που τελείωσαν οι τελικοί πώς νιώθεις;

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είχα την ευκαιρία να ζήσω μια τέτοια εμπειρία. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Πρώτη μου χρονιά στην Volley League. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους του ΖΑΟΝ που με εμπιστεύτηκαν, τον προπονητή, την διοίκηση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη για την ομάδα μου που έχουμε φτάσει ως εδώ».

Είσαι 17 χρονών, πως νιώθεις που έπαιξες που σε έναν τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο Μετς, τι σημαίνει αυτό για εσένα;

«Έχω κερδίσει πάρα πολλά φέτος, ήταν για εμένα κάτι που ελπίζω να το ζήσω ξανά στο μέλλον. Ελπίζω και του χρόνου να περάσουμε στα Play Offs και να το ζήσουμε. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη και για εμένα και για την ομάδα».

Αν στα 17 σου έφτασες σε έναν τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό, τι ονειρεύεσαι για την Ελπίδα στην συνέχεια της καριέρας σου;

«Ονειρεύομαι μια παρόμοια παρόμοια πορεία με την ομάδα μου και την Εθνική, να πάμε όσο πιο μπροστά γίνεται και να καταφέρουμε το καλύτερο. Να αναδείξουμε τους εαυτούς μας και γιατί όχι να μην πάρουμε και κάποιο μετάλλιο και με την Εθνική».

Τι μένει από αυτή την χρονιά;

«Μένουν οι στιγμές που έχουμε ζήσει με τα παιδιά, τα γέλια μας, οι δύσκολες στιγμές που είχαμε, όλο αυτό που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα και στο τέλος μένει κάτι πολύ χαρούμενο και γλυκό».