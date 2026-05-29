Μια ιδιαίτερη και αρκετά ξεχωριστή ιστορία επικοινωνίας μεταξύ αθλητών έρχεται από τον Αθηναϊκό και τον Χρήστο Τζόλη, με αφορμή τη νέα μεταγραφή της ομάδας, την Τζούλι Βανλού.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας διεθνής, ο οποίος αγωνίζεται στο βελγικό πρωτάθλημα και στην αγαπημένη ομάδα της παίκτριας, Κλαμπ Μπριζ, ανταποκρίθηκε με ένα σύντομο βίντεο, μέσα από το οποίο της ευχήθηκε καλή επιτυχία στη νέα της πρόκληση στην Ελλάδα και στον Αθηναϊκό.

Μάλιστα, ο Τζόλης της έστειλε και μια υπογεγραμμένη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, προσθέτοντας μια ακόμη πιο προσωπική πινελιά στο καλωσόρισμα.