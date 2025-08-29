Τζένγκο: «Περήφανη για τον εαυτό μου, στο Τόκιο θέλω να απολαύσω τον αγώνα»

Η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε το διαμάντι στον τελικό του Diamond League στη Ζυρίχη, γράφοντας μια ακόμη σπουδαία σελίδα στην καριέρα της. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 και μέλος της Team Future της Bwin, έφτασε σε μια μεγάλη επιτυχία, καθώς στο πρώτο της τελικό στη σειρά των αγώνων πέτυχε νίκη με βολή στα 64.57μ, επίδοση που επιβεβαίωσε την αγωνιστική της σταθερότητα και τη δυναμική της παρουσία σε διεθνές επίπεδο.

Με αυτή τη διάκριση, η Τζένγκο έγινε η πρώτη Ελληνίδα ακοντίστρια που κατακτά διαμάντι, προσθέτοντας το όνομά της στη μικρή λίστα των Ελλήνων που έχουν πετύχει κάτι ανάλογο, μετά τις τη Νικόλ Κυριακοπούλου, Κατερίνα Στεφανίδη και τον Μίλτο Τεντόγλου.

Βιογραφικό γεμάτο χρυσό

Πλέον, η Τζένγκο έχει στο βιογραφικό της χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών (Μόναχο 2022), χρυσά μετάλλια στα ηλικιακά πρωταθλήματα Κ20 (2021) και Κ23 (2023), αργυρό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Κ20 (2021), χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό ομάδων (2025) και σε Ευρωπαϊκό κύπελλο ρίψεων (2023), χρυσό σε Ολυμπιακούς Αγώνες νέων το οποίο είχε συνοδεύσει με Ολυμπιακό ρεκόρ (2018) και ένα διαμάντι (2025) από τη δημοφιλέστερη σειρά αγώνων στίβου ενώ ήταν ένατη στους Ολυμπιακούς του Παρισιού το καλοκαίρι του 2024.

Για την αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ, η επιτυχία αυτή αποτελεί ορόσημο, δείχνοντας πως είναι πλέον έτοιμη να διεκδικήσει ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα, με το βλέμμα στραμμένο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο (13-21/9).

«Νιώθω πολύ περήφανη για τον εαυτό μου»

Μετά τον αγώνα της η ίδια δήλωσε: «Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συνέβη και νιώθω πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Προσπαθώ πολύ να απολαμβάνω κάθε μου αγώνα και να ρίχνω όσο πιο μακριά μπορώ, και πρέπει να είμαι χαρούμενη γι’ αυτό.

Έχει χρειαστεί να διαχειριστώ το πάθος μου όταν μπαίνω στον διάδρομο για βολή. Όταν μπαίνω και σκέφτομαι ότι μπορώ να ρίξω μακριά, όλη μου η ενέργεια πηγαίνει εκεί και χρειάζομαι περισσότερη συγκέντρωση στην τεχνική μου.

Μπροστά μας έχουμε το Τόκιο (σ.σ. Παγκόσμιο πρωτάθλημα), θέλω να δουλέψω πάνω σε κάποια τεχνικά ζητήματα, και μετά θέλω να απολαύσω τον αγώνα. Έπειτα θα ξεκουραστούμε λίγο και θα ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή».