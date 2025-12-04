Η Γερμανία θα φιλοξενήσει το Women's EURO 2029 και φιλοδοξεί να σπάσει όλα τα ρεκόρ

Η UEFA ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα αναλάβει το Women's EURO 2029, κερδίζοντας 15 από τις 17 ψήφους της εκτελεστικής επιτροπής. Η γερμανική υποψηφιότητα επικράτησε της Πολωνίας και της κοινής πρότασης Δανίας–Σουηδίας, ενώ η Πορτογαλία και η Ιταλία είχαν αποσυρθεί από τη διαδικασία.

Στόχος της Γερμανίας είναι να πουλήσει πάνω από ένα εκατομμύριο εισιτήρια, αξιοποιώντας τα μεγάλα στάδια που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες. Οι οκτώ πόλεις που θα υποδεχτούν τη διοργάνωση είναι: Ντόρτμουντ, Ντίσελντορφ, Φρανκφούρτη, Ανόβερο, Κολωνία, Λειψία, Μόναχο και Βόλφσμπουργκ.

Το μεγαλύτερο γήπεδο θα είναι η «Allianz Arena» στο Μόναχο, με χωρητικότητα 75.024 θεατών(σχεδόν διπλάσιο από το μεγαλύτερο στάδιο που χρησιμοποιήθηκε στο πρόσφατο Euro 2025 στη Βασιλεία). Επτά στάδια θα φιλοξενήσουν πάνω από 45.000 θεατές, ενώ ακόμα και το μικρότερο, η Volkswagen Arena στο Βόλφσμπουργκ, υπερβαίνει τη χωρητικότητα των περισσότερων γηπέδων του προηγούμενου τουρνουά.

Η Γερμανία έχει οκτώ EURO και το 2029 η διοργάνωση θα γίνει μόλις πέντε χρόνια μετά το Euro Ανδρών 2024 που φιλοξένησε η χώρα.

Ο πρόεδρος της DFB, Μπερντ Νόιντορφ, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι και ενθουσιασμένοι που θα φιλοξενήσουμε το UEFA Women’s Euro 2029. Ευχαριστούμε την UEFA για την εμπιστοσύνη. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε νέα πρότυπα και να προσελκύσουμε πάνω από ένα εκατομμύριο φιλάθλους. Ανυπομονούμε να γιορτάσουμε μια πραγματική γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου».

Να θυμίσουμε πως προηγούμενο Euro του 2025 στην Ελβετία ήταν τεράστια επιτυχία, με τον τελικό στο St. Jakob-Park της Βασιλείας να καταγράφει ρεκόρ προσέλευσης, ενώ η Αγγλία κράτησε τον τίτλο νικώντας τη Γερμανία στα πέναλτι.